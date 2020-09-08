На фоне кризиса из-за коронавируса высока опасность потерять сбережения

Лучшей денежной единицей для хранения средств в течение нескольких ближайших месяцев будет швейцарский франк. По прогнозам экспертов, эта валюта сумеет сохранить относительную стабильность, несмотря на экономические последствия мировой эпидемии коронавируса.

Последние полгода стали тяжелым испытанием для экономик государств. По прошествии данного времени уже можно делать некоторые выводы об устойчивости национальных валют разных стран. Так, по данным специалиста по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, за этот период наибольшую стабильность продемонстрировали денежные единицы стран Европы, не входящих в еврозону. Речь идет о датской и шведской кронах, а также швейцарском франке.

При этом по прогнозам эксперта, на долгую перспективу только швейцарский франк останется на лидирующих позициях, так как он является одной из основных защитных валют, передает РИА "Новости".

Наряду с этим специалист отметил, что обменные курсы в банках могут сильно отличаться от рыночных. Такая ситуация может привести к издержкам, превышающим доходность, пишет URA.RU.



Бабин также добавил, что курсы других европейских валют могут заметно снизиться из-за событий на мировой арене. Так, на стабильность экономики негативно влияют внешние конфликты Америки с другими странами, в том числе, европейскими. Кроме того, над миром нависла угроза второй волны коронавирусной инфекции.С долларом та же история. Более того, в США проходят массовые беспорядки, а совсем скоро состоятся президентские выборы, что только усилит неустойчивость ситуации.

Ранее "Утро.ру" делилось последними новостями с Московской биржи. Евро взял курс на 100 рублей.

