На него повлияют санкции против России

Стоимость доллара может подскочить на 15 рублей, поскольку отток валютного капитала вырастет на примерно 100 миллиардов. Такая обескураживающая ситуация произойдет в том случае, если против России введут новые жесткие санкции, считают аналитики.

Напомним, в конце минувшей недели за один доллар давали 75 рублей, а за евро – 88,8 рублей. Курс в некоторой степени подскочил из-за давления, которое оказывается на страну извне, а также в связи со снижением цен на нефть.

Как сообщает издание "Эксперт Онлайн", в четверг ЦБ подтвердил намерение продать оставшиеся запасы валюты, стоимостью 185 миллиардов рублей. Однако аналитики полагают, что в случае введения санкций, эта мера не возымеет должной эффективности – против страны могут ввести санкции, которые сильно ударят по курсу.

Прогноз по курсу рубля на следующую неделю от экспертов

Укрепление рубля в последние дни минувшей недели добавило успокаивающего тона в прогноз. Аналитики считают, что в ближайшие дни изменений ключевой ставки не ожидается. Евро будет торговаться в пределах 86-90 рублей, а доллар около 74-76 рублей. Существенный подъем может произойти в середине недели, однако уже к ее концу все вернется на прежний уровень.

Экономисты полагают, что из-за нестабильной ситуации на рынке, россиянам лучше отказаться от вкладов в валюте.