Когда рубль вернется к прежнему уровню: названо условие

Последние экономические (и не только) события практически похоронили шансы рубля вернуться на позиции, утраченные минувшим летом. Напомним, что тогда курс российской валюты поднимался до значений порядка 70 рублей за доллар, что было лучшим результатом после апрельского падения

"Фарш" еще можно провернуть назад…?

Некоторые эксперты не исключают, что весь этот "валютный фарш", замешанный на мировых нефтяных ценах, процентных ставках, политике Центробанка, и истории с отравлением Навального, "провернуть назад" все еще можно, несмотря на кажущуюся необратимость всех озвученных выше факторов. И повлиять на это могут события, которым предстоит произойти далеко за пределами России.

Так, по мнению главного экономиста Сбербанка Антона Струченевского, высказанного им в ходе телеконференции, рубль начнет расти, и укрепится в районе все той же отметки 70 рублей за доллар. И произойдет это исключительно после президентских выборов в США.

"Сейчас, при нынешней цене на нефть, доллар должен был бы стоить ближе к 70 руб.", – отметил Струченевский.

По мнению эксперта, "после выборов в США, в начале ноября, градус геополитической напряженности начнет успокаиваться". Нынешней же ситуации с падением курса рубля способствует накал геополитической напряженности, считает Струченевский.

Что касается чисто экономических факторов, то они, по его мнению, также сыграют в пользу рубля, но произойдет это ближе к IV кварталу.

Национальную валюту поддержит замедление восстановления экономики страны, планируемое на конец этого года.

"Сейчас располагаемые доходы будут ниже, чем в предыдущем году. – заявил Струченевский, – Если не будет резкого увеличения доходов, а этого пока не предвидится, скорее всего, мы увидим замедление восстановления экономики в целом и замедление потребительского сегмента. В свою очередь это будет замедлять восстановление импорта и снижать давление на рубль с точки зрения платежного баланса".

Спасет ли Трамп российский рубль?

Версия Струченевского относительно значения переизбрания Трампа находит поддержку среди ряда экспертов, также не спешащих списывать рубль со счетов (в прямом и переносном смысле), полагающих, что хорошие времена для него еще наступят.

"Пока для рубля все складывается неплохо, - поделился своей версией с "Утром.ру" вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский. – Алексей Навальный вышел из комы – возможно санкции, которыми нас так пугали, будут не столь серьезны. Кроме того, Германия хочет выйти на сделку с США по 2-й ветке Северного потока. Это тоже позитив для рубля. Наконец, Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки в США набирает очки".

Напомним, что до последнего времени считалось, что у действующего президента США почти нет шансов остаться на второй срок. Однако, теперь эксперты осторожно прогнозируют его победу в ноябре.

"Трамп – привычный партнер для России, поэтому его новый срок – это еще один позитив для рубля, – напоминает Вязовский. – При таком сценарии рубль к концу года может вернуться в привычный торговый диапазон 65 на 70 за одну единицу американской валюты".

От оптимизма к пессимизму

Чуть более сдержан в отношении перспектив рубля руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, укрепление рубля возможно при нескольких условиях.

"Если после выборов в США Дональд Трамп начнет целенаправленную политику по ослаблению доллара относительно других мировых валют – такое вероятно, так как слишком сильный доллар лишает американскую валюту конкурентного преимущества (американские товары становятся дороже для стран-импортеров), – рассуждает Артем Деев. – Второе условие для укрепления рубля – это рост нефтяных котировок выше 50 долларов за баррель".

На этом, оптимизм Деева заканчивается. Второе условие он считает маловероятным, так как эксперты рынка сырья и крупнейшие нефтяные компании утверждают, что эра высоких нефтяных цен ушла в прошлое. А это означает, что котировки энергоносителей останутся на низких уровнях из-за слабого спроса на них.

"Даже ЦБ РФ, прогнозируя восстановление российской экономики в ближайшие два года, не закладывает в свои сценарии цены нефти выше 25-40 долларов за баррель", – говорит Деев.

При таких условиях, по мнению эксперта, понятно, что бюджет РФ будет накапливать дефицит (нефтегазовые доходы будут восстанавливаться очень медленно). Это означает, что постепенная девальвация рубля станет одним из способов пополнения бюджета. "Центральный Банк начнет сокращать продажи валюты на внутреннем рынке, что уже и происходит, – говорит Деев. – А значит, курс рубля будет продолжать ослабление относительно доллара и евро – это наиболее вероятный сценарий".

На этом фоне, по мнению аналитика, вероятность восстановления рублем утраченных позиций невелика. Напротив, его может ждать дальнейшее ослабление.

"До конца года курс доллара может вырасти до 80 рублей, курс евро – до 95 рублей", - заключает Деев.