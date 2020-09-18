У рубля есть преимущества по сравнению с другими валютами

Тенденции на валютном рынке скоро сменятся на противоположные: стремительное падение рубля прекратится, а дешеветь начнет доллар. В этом уверены финансовые аналитики. По их мнению, к концу 2020 г. рубль дойдет до отметки 70 за доллар.

Укреплению рубля будут способствовать объективные факторы. Имеющиеся у России резервы на треть превышают размер внешнего долга, причем как государственного, так и с учетом обязательств коммерческих организаций. Облигации федерального займа привлекают инвесторов за счет высокой доходности. Да и эпидемия коронавируса, как выяснилось, ударила по российской экономике не так сильно, как за рубежом, отмечает эксперт "Открытия брокер" Андрей Кочетков.

"Рубль по своим качествам заметно отличается в лучшую сторону от большинства валют мира", – подчеркивает аналитик.

Аналогичное мнение высказал эксперт компании "Регион" Валерий Вайсберг, передает РИА "Новости". Он отметил, что у ЦБ РФ есть дополнительные инструменты для поддержки рубля, например, продажа валюты, вырученной от сделки с бумагами Сбербанка.

Впрочем, некоторые эксперты менее оптимистичны. По оценке Владимира Евстифеева из банка "Зенит", ситуация в Белоруссии и история с Алексеем Навальным остаются факторами риска для рубля. Поэтому курс доллара вряд ли уйдет ниже 75 руб. до конца года.

Официальный курс рубля, установленный ЦБ на пятницу, 18 сентября, составляет 75,19 руб./долл. и 88,63 руб./евро. При этом утром на Московской бирже за доллар давали 75,03 руб., за евро – 89 рублей. Таким образом, падение рубля с начала 2020 г. уже превысило 17%.