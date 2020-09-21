Решение ЦБ по ключевой ставке не спасло российскую валюту

Курс доллара повышается, несмотря на усилия Банка России по укреплению национальной валюты. По мнению экспертов, регулятор оставил лазейку для дальнейшего понижения рубля, и рынки сразу на это отреагировали.

В пятницу, 18 сентября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевая ставка в РФ останется без изменений на отметке 4,25% годовых. Это должно было дать сигнал инвесторам, что финансовые власти решили, будто рубль уже достаточно ослаблен. Однако намек регулятора на то, что на следующих заседаниях ЦБ ключевая ставка может быть пересмотрена, обернулся дальнейшим падением курса рубля.

"С учетом пятничных комментариев Набиуллиной, мы считает, что можно ожидать еще одного снижения ключевой ставки на 25 б.п.",

– высказался Юрия Кравченко из ИК "Велес Капитал". По его мнению, сейчас ставка не была понижена из-за сложной политической ситуации, сложившейся вокруг России, и возможных новых антироссийских экономических санкций со стороны Запада. Когда опасность минует, ЦБ может вновь вернуться к смягчению денежно-кредитной политики, что скажется на рубле.

Еще одним фактором, мешающим рублю пойти в рост, является цена на нефть. По мнению представителя УБРиР Владимира Зотова, пока черное золото стоит не дороже 43 долларов за баррель, подорожания рубля не будет. Его прогноз на ближайшую неделю: 74-75,5 руб. за доллар и 88-89,5 за евро, передает "Эксперт".

Ранее аналитики сообщили, когда ждать возвращения курса рубля на уровень 70 за доллар.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на понедельник, 21 сентября, равен 75,03 руб., курс евро – 88,96 рубля. Торги на Московской бирже утром 21 сентября начались с отметки 75,66 руб./долл. и 89,77 руб./евро.

