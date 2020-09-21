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Новая неделя началась с ослабления позиций рубля. Так, европейская валюта выросла до 90 рублей.
Как свидетельствуют данные Московской биржи, доллар тогуется выше 76 рублей.
При этом эксперты отмечают, что американская валюта продолжит расти, на что влияет, в том числе, возможные санкции Запада против "Северного потока – 2" и ситуация с Алексеем Навальным. К тому же, недавнее решение ЦБ по ключевой ставке не помогло рублю укрепиться.
Из-за плохих новостей в мире, специалисты не исключают, что евро может достигнуть показателей в 92 рубля, а доллар – в 78 рубля.
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