Курс рубля
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Курс доллара рухнет к концу года - финансисты
- Евро достиг 90 рублей
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Сегодня, 23 сентября, курс доллара на бирже поднялся свыше 77 рублей. В ходе торгов валюта выросла на 1,2%.
Об этом свидетельствуют данные Московской биржи на вечер среды. Напомним, что такой высокой отметки доллар в последний раз достигал 22 апреля.
При этом финансисты считают, что к концу года американская валюта рухнет и ее курс составит 70 рублей.
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