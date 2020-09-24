Курс евро вырос выше 90 рублей

Европейская валюта третий раз за месяц достигла таких высоких показателей

Евро 24 сентября торговался за 90,5 рублей на 12:40. Об этом говорят данные Московской биржи. 

Это третий раз за сентябрь, когда европейская валюта так сильно растет. При этом доллар достиг 77 рублей. 

Как напоминает URA.RU, по мнению экспертов, российский деревянный восстановится лишь в 2021 году. Доллар начнет опускаться к отметке в 70 рублей после выборов в США, полагают аналитики. 

Полина ИВАНОВА

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