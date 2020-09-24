Во всем виноваты Лукашенко и Навальный

Рубль может обрушиться до 100 рублей за доллар или ниже уже через месяц-полтора на фоне ситуации в Белоруссии и якобы отравления оппозиционера Алексея Навального. С таким прогнозом выступил экономист Нарек Авакян.

Он подчеркнул, что сейчас "россиянин" слабеет из-за геополитических волнений и усиления рисков введения Западом рестрикций в отношении Москвы.

"Если санкции будут жесткими, как изначально предполагалось, то рубль может улететь выше 80 и закрепиться там, потенциально дойти до 100 рублей за доллар и чуть повыше", – цитирует эксперта издание URA.RU.

По его мнению, обрушение нацвалюты произойдет до президентских выборов в США, которые состоятся 3 ноября, "плюс-минус через полтора месяца".

Он считает, что сторонникам рестрикций в отношении РФ помогают усилить давление на Западе произошедшая накануне инаугурация Александра Лукашенко и ситуация с Навальным. Рынок валют боится именно этих ограничительных антироссийских мер, что и приводит к падению рубля, уверен Авакян.

Одновременно может так получиться, что через полтора месяца "россиянин" останется на прежнем уровне, т.к. сложно прогнозировать геополитические факторы. При отсутствии новые санкций или их мягком варианте, доллар будет торговаться за 80 рублей, пояснил экономист.

Напомним, сегодня "американец" достиг отметки в 77 руб., а евро перевалил за 90.

