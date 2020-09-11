Россиянам посоветовали отказаться от хранения денег в валюте

Россиянам посоветовали отказаться от хранения денег в валюте
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Ситуация на рынке крайне нестабильна

В данный момент инвесторам лучше воздержаться от вложения средств в валюту. Как пояснил эксперт в сфере инвестиций Александр Бахтин, в этой области многое зависит от спекуляций, которые сейчас играют особенно значимую роль в определении курсов.

При этом на рубль серьезное влияние оказывает наращивание геополитической напряженности. В случае, если к концу текущего года антироссийская санкционная риторика ослабнет, а ситуация рынке нефти стабилизируется, это благотворно скажется на российской нацвалюте, передает агентство "Прайм".

Однако Бахтин не отрицает, что любые прогнозы в такое сложное с экономической точки зрения время могут не оправдаться. Предсказать поведение валютных курсов сложно, ведь для этого нужно учесть огромное количество факторов влияния.

Такая ситуация говорит о том, что вкладчику нужно быть особенно осторожным, пишет URA.RU. Бахтин предлагает вкладывать в иностранные деньги половину инвестпортфеля. Предпочтение лучше отдать евро и доллару.

Другого мнения придерживается специалист по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. Он посоветовал россиянам держать деньги в швейцарских франках.

Ольга ФЕДОРОВА

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