Предприниматели "эвакуируют" свой бизнес в Прибалтику

Десять белорусских компаний переносят свою деятельность в Латвию, а еще около сотни задумались о таком шаге. Об этом сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс.

По его словам, ЛАИР активно сотрудничает с Управлением по делам гражданства и миграции, оперативно организовав первые консультации с белорусскими предпринимателями. Всего таких встреч прошло свыше сотни.

"Десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе своей деятельности в Латвию", – цитирует Postimees Рожкалнса.

Он отметил, что предложение Риги о передислокации бизнеса сейчас рассматривают и ряд ведущих ведущих компаний соседней Республики в сфере информационных и коммуникационных технологий. Причем, как утверждает латыш, белорусы изучают и другие места "эвакуации", поэтому Латвия торопится переманить их к себе.

В связи с этим ЛАИР и УДГМ создали спецкоманду, которая оперативно обрабатывает заявки от бизнесменов из Белоруссии, предлагая им разные возможности для решения быстрого выезда, в частности, стартап-визу или "синюю карту" Евросоюза. Таким образом, получают документ о временном виде на жительство и белорусские предприниматели как высококвалифицированные специалисты, и члены их семей.

Напомним, еще в середине августа на фоне нестабильной обстановки в Белоруссии после президентских выборов и затянувшихся протестов не согласных с их итогами власти Латвии стали призывать местных бизнесменов перемещать деятельность своих компаний в прибалтийскую страну. Как заявлял латвийский министр внутренних дел Сандис Гиргенс, речь идет в первую очередь именно о предприятиях, которые работают в секторе информтехнологий, писал портал Baltnews.

Ранее в понедельник "Утро.ру" сообщало, что в центре Минска неизвестные "похитили" члена Координационного совета и одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову.

