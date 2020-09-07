Уже скоро: Москва и Минск перебросят нефть из Литвы в Россию

Уже скоро: Москва и Минск перебросят нефть из Литвы в Россию
Фото ИТАР-ТАСС/ Елена Пальм
Окончательный вариант будет готов в ближайшие недели

Россия и Белоруссия начали проработку условий переброски нефтепотоков из портов Литвы в российские, объем транспортировки оценивается в три-четыре миллиона тонн. План должен быть представлен до концы сентября текущего года. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Он отметил, что в предстоящей смене ориентиров перевалки топливных продуктов необходимо учитывать все экономические составляющие, чтобы всем они были выгодны – портам, перевозчикам, железной дороге, нефтепроизводителям.

"Эта работа началась, она идет. Думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена. Тоже в сентябре, да. Поручение есть с тем, чтобы быстро эту работу завершить", – цитирует "Интерфакс" министра.

По его словам, в отечественных портах свободные мощности имеются, речь идет лишь о договорных отношениях, которые должны быть взаимовыгодны. По оценке российской стороны, наши гавани могут дополнительно принимать примерно до 3-4 млн т нефтепродуктов.

В свою очередь, белорусский концерн "Белнефтехим" также подтвердил, что ведутся переговоры и начата подготовка переброски экспортных потоков сырья из портов Литвы в российские. Необходимые встречи и контакты пройдут в ближайшие недели. Детали плана Минск обещал озвучить по факту разработки плана.

Таким образом, уже скоро Москва и Минск могут совместно нанести сильный удар по литовской экономике, что станет ответом президента Белоруссии Александра Лукашенко на введенные Вильнюсом санкции в отношении белорусских чиновников из-за ситуации в Республике, сложившейся после президентских выборов.

Напомним, о возможности переброски нефтепотоков из Клайпеды в наш мощный транспортный хаб в Уст-Луге стало известно на прошлой неделе, когда российская делегация во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным посетила Минск. 

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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