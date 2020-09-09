Европа не захочет отказываться от дешевой российской энергии

Если немцы все же решатся на приостановку "Северного потока – 2", то Россия может пойти на хитрую уловку, позволяющую ей в любом случае поставлять газ для продажи в Европу. Об этом маневре рассказал журналист Анатолий Вассерман.

Угрозы заморозить строительство газопровода начали звучать в Европе после того, как появилась история с Алексеем Навальным. Немцы настаивают, что Россию нужно наказать именно таким образом, не учитывая, какими потерями может обойтись отказ от проекта самой стране, вложившей в него, без малого, 8 миллиардов евро.

Однако Москва может совершить хитрый маневр в случае, если ЕС угрозы перейдут в стадию активных действий. Вассерман объяснил в беседе с РИА ФАН, что главными сторонниками "Северного потока – 2" являются немецкие промышленники, которые сильно давят на Меркель. Они отказываться от дешевого российского газа не хотят.

Американский газ является не самой выгодной альтернативой для бизнесменов ФРГ – на этом могут сыграть в России.

"Если действительно заблокируют "Северный поток – 2", то наши под маркой НОВАТЭК построят в Усть-Луге терминал для сжижения газа", – объясняет Вассерман.

Он рассказал, что в Германии уже есть терминал для приема газа, построенный по указке США, пишет "Царьград". Однако его можно приспособить для приема российского топлива. Эксперт подчеркнул, что в любом случае Москва получит поддержку своего газа – рано или поздно.