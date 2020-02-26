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Гороскоп на 27 февраля: предсказание для всех знаков зодиака

Гороскоп на 27 февраля: предсказание для всех знаков зодиака
Фото: Mel Longhurst/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 27 февраля 2020 года

Согласно астрологическому прогнозу, некоторые знаки зодиака в четверг будут особенно уязвимы. Именно поэтому звезды рекомендуют в этот день обратить внимание на свое здоровье – не переутомляться и не подвергать себя опасности. В то же время 27 февраля станет невероятно благоприятным днем для саморазвития и освоения чего-то нового.

Овен

В последний четверг февраля Овны почувствуют невероятную тягу к приключениям. Звезды советуют не игнорировать свои желания: 27.02.20 все события обернутся для представителей этого знака в лучшую сторону.

Телец

Тельцам предстоит разбираться с финансовыми вопросами, причем решение проблем скорее всего обернется не в пользу представителей этого знака Зодиака, предупреждают астрологи. Чтобы избежать неприятностей, 27 февраля лучше не давать и не брать в долг, а все сделки отложить на следующий день.

Близнецы

Близнецам пора избавляться от комплексов – именно 27.02.2020 они могут помешать в самый неподходящий момент. Астрологи советуют представителям этого знака прислушиваться к себе и не упускать появившихся возможностей.

Рак

Представителям этого знака Зодиака стоит присмотреться к своему окружению. Согласно прогнозу, 27 февраля Раков может подставить кто-то их близких. Звезды советуют поменьше делиться секретами и не заводить новых знакомств в четверг.

Лев

Львов ждет неожиданная прибыль – это может быть как возвращение давно забытого долга, так и заключение выгодной сделки. Астрологи предостерегают их от крупных покупок и переезда 27.02.20.

Дева

Согласно предсказанию, Девы рискуют влюбиться в февральский четверг, причем чувства окажутся невзаимными. Звезды советуют не возлагать надежд на этот союз и переключиться на достижение других своих целей.

Весы

Весам предстоит уделить больше внимания здоровью и отдыху 27 февраля. Астрологи рекомендуют не игнорировать сигналы организма – не переутомляться и своевременно обращаться за помощью.

Скорпион

Скорпионам лучше ничего не планировать на 27.02.2020, говорят звезды. На представителей этого знака свалится масса непредвиденных забот и денежных трат.

Стрелец

Представители этого знака 27 февраля будут излишне эмоциональны, что может привести к конфликтам с близкими. Астрологи советуют Стрельцам быть спокойнее и сдержаннее – это несомненно убережет от неприятностей в четверг.

Козерог

Козерогам 27.02.20 звезды приготовили настоящее романтическое приключение. Также представителям этого знака стоит присмотреться внимательнее к своим знакомым: один из них давно испытывает сильные чувства, о которых пока не решается рассказать.

Водолей

27.02.2020 для Водолеев станет тяжелым днем: появятся незапланированные расходы, а все будет буквально валиться из рук. Астрологи советуют не принимать неприятности близко к сердцу – к серьезным последствиям в будущем они не приведут.

Рыбы

Рыбам четверг 27 февраля лучше провести в окружении родных. Согласно прогнозу, именно сейчас они нуждаются в поддержке, но не могут сами об этом сказать. Представителям этого знака зодиака звезды советуют окружить близких заботой и вниманием.

Таков был подробный и правдивый гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака. Ранее "Утро"поделилось точным астрологическим прогнозом на март

Карина СИРАЗОВА

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