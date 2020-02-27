День Онисима-Зимобора: что можно и нельзя делать 28 февраля
Православная церковь в предпоследний день зимы чтит память апостола Онисима. На Руси 28 февраля также называли днем Онисима Овчарника или Зимобора: святой считался покровителем овцеводства. По народным поверьям, в этот день зима борется с весной и постепенно ей уступает.
Традиции и обычаи, а также приметы 28 февраля
В день Онисима Зимобора совершали обряд, чтобы у овец было хорошее потомство. Хозяин стада приглашал пастуха в дом, где угощал его и обязательно дарил какой-либо подарок. Также на Руси выставляли на мороз пряжу и семена – для лучшего урожая.
28 февраля: приметы и поверья
1. Ребенку, который рождался 28 февраля, дарили вещи из овчины. В народе верили, что это принесет ему счастье в будущем.
2. Ярко-красный закат – к сильной метели.
3. Полная луна на небе – к затяжным холодам.
Что нельзя делать 28 февраля
По народным поверьям, в этот день не стоит строить какие-либо планы – они все равно не сбудутся. А вот для гаданий день считался удачным. На Руси верили, что все предсказания в день Онисима Овчарника сбываются.
С 24 февраля по 1 марта проходит масленичная неделя. Ранее "Утро" рассказало о приметах и обычаях Сырной недели, а также поделилось подробным гороскопом на март 2020.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему
Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ