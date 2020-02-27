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День Онисима-Зимобора: что можно и нельзя делать 28 февраля

День Онисима-Зимобора: что можно и нельзя делать 28 февраля
Фото: pixabay.com
На Руси в этот день было принято гадать

Православная церковь в предпоследний день зимы чтит память апостола Онисима. На Руси 28 февраля также называли днем Онисима Овчарника или Зимобора: святой считался покровителем овцеводства. По народным поверьям, в этот день зима борется с весной и постепенно ей уступает.

Традиции и обычаи, а также приметы 28 февраля

В день Онисима Зимобора совершали обряд, чтобы у овец было хорошее потомство. Хозяин стада приглашал пастуха в дом, где угощал его и обязательно дарил какой-либо подарок. Также на Руси выставляли на мороз пряжу и семена – для лучшего урожая.

28 февраля: приметы и поверья

1.     Ребенку, который рождался 28 февраля, дарили вещи из овчины. В народе верили, что это принесет ему счастье в будущем.

2.     Ярко-красный закат – к сильной метели.

3.     Полная луна на небе – к затяжным холодам.

Что нельзя делать 28 февраля

По народным поверьям, в этот день не стоит строить какие-либо планы – они все равно не сбудутся. А вот для гаданий день считался удачным. На Руси верили, что все предсказания в день Онисима Овчарника сбываются.

С 24 февраля по 1 марта проходит масленичная неделя. Ранее "Утро" рассказало о приметах и обычаях Сырной недели, а также поделилось подробным гороскопом на март 2020.

Карина СИРАЗОВА

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