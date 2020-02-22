В воскресенье перед седмицей люди ходили по гостям

С 24 февраля по 1 марта в России пройдет Сырная неделя, она же Масленица. На Руси с этим праздником всегда было связано много поверий.

В понедельник начинали печь блины – первый ставили на слуховое окошко в память об усопших. На Руси верили, что чем больше приготовить блинов, тем богаче будет год. Если блюдо прилепало к сковородке, то ждали беды. В этот же день, который назывался "Встреча", начиналось всеобщее веселье – дети катались с гор, а вот взрослые присоединялись лишь в среду-четверг. Люди считали, что у кого дальше всех проедут сани, у того будет хороший урожай. Незамужние девушки со среды таскали борону, чтобы найти своего суженого.

Во вторник – в день "Заигрывания" – играли в игры на свежем воздухе. В "Лакомку" – среду – ходили по гостям. В четверг – в день под названием "Разгуляй" – также вовсю веселились.

Пары, недавно сыгравшие свадьбу, обязательно должны были посетить всех тех, кто был у них на торжестве. Чтобы зять и теща были всегда в хороших отношениях, он приходил к родственнице на блины в среду, а она к нему – в пятницу, в день "Тещиных посиделок". Однако женщины всегда в четверг передавали все продукты и посуду для приготовления блинов, которые делал зять. В субботу, в "Золовкины вечерки", невестки накрывали стол для сестер супруга.

В "Прощеное воскресенье" провожали Масленицу: утром собирали дрова для костра, который разжигали вечером. Днем же на санях с чучелом катались по деревне. Также перед Великим постом люди просили друг у друга прощения, ходили на кладбища, где оставляли на могилах родных блины.

Ранее "Утро" рассказывало, что дарить на Масленицу.