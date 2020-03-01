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Чистый понедельник: что нельзя делать 2 марта

Чистый понедельник: что нельзя делать 2 марта
Фото: Daniil Ivanov/Russian Look/www.globallookpress.com
В первый день Великого поста лучше полностью воздержаться от пищи

Масленичная неделя подошла к концу. Впереди у православных христиан – Великий пост, время строгого воздержания и покаяния. Продлится он 48 дней. Начало поста в этом году выпало на понедельник, 2 марта. "Утро" расскажет, чем не стоит заниматься в этот день, а что, наоборот, разрешено.

Традиции и обычаи, а также приметы на первый день Великого поста:

В первую очередь, важно помнить, что масленичные торжества закончились, пришло время очиститься, причем не только духовно, но и телесно. Именно поэтому в первый день поста принято убираться дома, ходить в баню. Также следует прочесть молитву за упокой ближних.

Что нельзя делать 2 марта: 

А вот позволить себе лишнего 2 марта не получится. Первый день поста – один из самых строгих. Верующим стоит полностью отказаться от еды, из питья можно только воду. Жесткие ограничения касаются и других сфер жизни: не положено слишком много и шумно веселиться, придаваться блуду и, конечно, совершать дурные поступки. Разум и душа должны быть чисты.

Ранее "Утро" писало о том, чем следует заменить мясо на время Великого поста

Полина ЛЕДОВСКИХ

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