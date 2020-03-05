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Тимофеев день: что нельзя делать 6 марта

На Руси запрещалось сидеть дома и сажать растения

По традиции 6 марта отмечается день Тифмофея, праздник по-другому называют Весновеем. В этот день можно определить будущую погоду: если на улице стоит тепло, то весна будет солнечной. Холодные ветра и дожди предвещают ненастное лето. 

Традиции и обычаи, а также приметы 6 марта: 

  1. В Тимофеев день пожилым людям нельзя находиться дома целый день. Хотя бы полчаса надо провести на улице. Согласно приметам, прогулка станет залогом здоровья и отпугнет все болезни.
  2. Перед выходом порог жилья надо обязательно переступить левой ногой и обходить грязный мусор на дороге, чтобы не привлечь несчастье. 
  3. Запрещено накапливать старые вещи и одежду: лучше провести генеральную уборку, которая поможет прогнать старые проблемы и обиды из сердца. Взамен выброшенного стоит купить новую вещь, когда принесет счастье. 

6 марта: приметы и поверья  

  1. В этот день лучше не заниматься посадкой растений дома или на природе, они не приживутся.
  2. В день Тимофея нельзя употреблять любые спиртные напитки. Незамужние женщины должны отказаться от покупок нижнего белья. Если девушка приобретет новый комплект 6 марта, то до осени останется одинокой.
  3. Обязательно надо разобраться с незавершенными делами, иначе они продолжат накапливаться и отвлекать от важной работы. 

Считается, что сны в ночь на 6 марта вещие и обязательно сбудутся. На Руси в Тимофеев день разводили большие костры и с факелами обходили поля, чтобы защититься от злых духов.

Ранее "Утро" опубликовало гороскоп для всех знаков зодиака на март.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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