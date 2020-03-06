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Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта

Маврикиев день: что нельзя делать 7 марта
Фото: pixabay.com/
На Руси считалось, что в этот день возвращаются из теплых краев птицы

Множество запретов связано с седьмым днем марта. В этот день, в который православные почитают святого мученника Маврикия Апамейского ни в коем случае нельзя гадать и проводить магические ритуалы – это навлечет на дом беду. Также придется отказать от зажигания свечей.

7 марта: приметы и поверья

  1. Если вы задумали уборку перед праздником, то стоит воспользоваться пылесосом или помыть пол, а вот брать в руки веник не рекомендуется – он 7 марта выметет из квартиры все хорошие воспоминания. Под запретом также оказалось рукоделие – оно принесет скандалы и измены.
  2. Часть примет в этот день связана с птицами, которые начинают возвращаться из теплых стран после зимовки. Седьмого марта нельзя разрушать гнезда ласточек, а, увидев птицу, можно умыться молоком – это сохранит красоту и молодость девушки.
  3.  Часть примет на 7 марта связана с погодой. Если в этот день холодно, то лето будет дождливым. Если в этот день прилетят птицы, то весна будет теплой и солнечной.  

Традиции и обычаи на 7 марта

  1. Также есть свои правила общения между мужчинами и женщинами. Супругам, которые в браке меньше года, обязательно нужно спать вместе. А главе семьи лучше не заводить разговор со второй половинкой первым – лучше, чтобы первой говорила дама.
  2. Рекомендуется также подкормить перелетных – рассыпать зерна, хлебные крошки и повесить скворечник. 

Ранее "Утро" публиковало славянский гороскоп для всех знаков зодиака на март 2020 года.

Дарья ПЕТРОВА

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