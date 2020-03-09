Точное астрологическое предсказание на 10 марта 2020 года

10 марта 2020 года убывающая Луна будет находиться в знаке Девы. Именно поэтому этот день станет благоприятным для работы, требующей вдумчивого и серьезного подхода. Также звезды обещают успех в денежных делах – во вторник покупки и финансовые сделки будут как никогда успешными.



Овен

Внимательность Овнов 10.03.20 поможет избежать серьезных ошибок и неприятных последствий. Однако астрологи предупреждают: нужно избегать переутомления и чаще проводить время на свежем воздухе.

Телец

Тельцам 10 марта 2020 обещает отсутствие ссор с близкими и гармонию в отношениях. Кроме того, день станет благоприятным для решения важных вопросов и заключения сделок.

Близнецы

Близнецам звезды советуют не поддаваться на провокации и не идти на поводу у своих эмоций. Вспыльчивость представителей этого знака часто приводит к разрушительным последствиям.

Рак

Согласно астрологическому прогнозу, Ракам 10.03.2020 лучше всего провести в кругу родных и близких. Именно во вторник семейные посиделки поможет настроиться на завершение всех запланированных дел и запастись энергией.

Лев

Представителям этого знака 10 марта предстоит поддерживать близких – сейчас многие из них переживают не лучшее время и как никогда нуждаются в компании Львов. Однако звезды рекомендуют не только заботиться о своих родных, но и не забывать о себе.

Дева

Девам лучше отложить масштабные проекты 10.03.20 и заняться мелкими делами, которые давно откладывались. Именно сегодня самое благоприятное время для их выполнения – обязанности не покажутся трудными или скучными.

Весы

10 марта Весов ждет напряженный день. Чтобы избежать трудностей, по словам астрологов, лучше всего отправиться в небольшое путешествие, которое наполнит день яркими эмоциями.

Скорпион

Согласно астрологическому прогнозу, 10.03.2020 Скорпионы смогут увлечь любого своей идеей и оказать сильное влияние на собеседника. Именно поэтому звезды советуют этому знаку во вторник заняться осуществлением своего плана, ведь все загаданное сбудется.

Стрелец

В мартовский вторник Стрельцам как никогда поможет их чувство юмора: представители этого знака смогут поднять настроение всем вокруг, таким образом завоевав расположение коллег. Звезды предупреждают, что в этот день нельзя переутомляться и советуют избегать мелких травм.

Козерог

Утро 10 марта 2020 будет сложным для Козерогов, согласно прогнозу, все важные дела лучше отложить. А вот вечер преподнесет приятный сюрприз в виде интересного знакомства.

Водолей

Водолеев ждет плодотворный день – представители этого знака смогут воплотить сразу несколько идей. Однако стоит избегать конфликтов, особенно с близкими. 10.03.2020 важно не допустить, чтобы небольшой спор закончился ссорой, предупреждают звезды.

Рыбы

Во вторник 10 марта Рыбы получат массу полезной информации, которая окажется очень нужной в будущем. По словам астрологов, в этот день нужно сохранять особую бдительность, чтобы не упустить ничего важного.

Таков был подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 10 марта 2020 года. Ранее астрологи рассказали, каким астрологическим знакам стоит ждать серьезных перемен в этом месяце.