Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на семь дней

Астрологический прогноз о здоровье подскажет, как нужно вести себя в определенный день недели, чтобы не заболеть, быть бодрым и сохранять хорошее настроение. Ранее "Утро" публиковало гороскоп питания для всех знаков зодиака.

Вторник (10 марта)

В этот день нужно особенно тщательно относиться к чистоте. Фрукты и овощи хорошо очищать, не забывать о мытье рук. Вторник идеально подойдет для похода в баню, бассейн или для горячей ванны дома. Постельное белье стоит заменить, а квартиру проветрить. Также астрологи рекомендуют заботиться о здоровье горла – прячьте шею, старайтесь не пить холодные напитки.

Среда (11 марта)

Шанс заболеть или получить травму в этот день крайне мал, так как ваша иммунная система как никогда сильна. Но к организму стоит относиться внимательнее: есть риск, что вернутся хронические заболевания. Особенно это относится к тем знакам зодиака, которые испытывают проблемы с суставами и позвоночником.

Четверг (12 марта)

Все проблемы 12 марта будут связаны с нервами. Стресс на работе, ссора с близким человеком – все моментально отразится на самочувствии в этот день. Поэтому звезды разрешают вам немного расслабиться – займитесь любимым делом и съешьте что-нибудь вкусненькое, организм будет вам благодарен.

Пятница (13 марта)

В конце рабочей недели будет чувствоваться накопившийся стресс и усталость. Избавиться от негативных мыслей и сбросить всю отрицательную энергию поможет физическая активность – тренировка или прогулка на свежем воздухе. А вот от вредной пищи стоит воздержаться: острая и соленая еда может напомнить о старых проблемах с желудком.

Суббота (14 марта)

Риск заболеть в субботу не велик, но болевые ощущения не исключены. Скорее всего, подведет всех знаков зодиака в этот день спина – у кого-то дадут знать о себе старые проблемы с позвоночником, у кого-то боль в спине появится впервые. Астрологи рекомендуют налегать на еду с большим содержанием кальция, отказаться от экстремальных видов спорта и сделать гимнастику для спины.

Воскресенье (15 марта)

В этот день высок шанс подхватить простуду или получить травму. Звезды рекомендуют одеваться по погоде, есть больше фруктов, а на дороге быть особенно осторожными – это касается как водителей, так и пешеходов. Всем болеющим астрологи советуют не заниматься самолечением и не использовать народные методы, так как можно только навредить себе еще больше.

Понедельник (16 марта)

Шестнадцатое марта – один из самых опасных дней на неделе. По возможности следует избегать большого скопления людей и не питаться в кафе и ресторанах, так как есть риск отравиться. Поберегите свое здоровье и проведите вечер дома – можно выпить травяной чай, сделать легкую зарядку и расслабиться в ванне – организм будет за это благодарен.

Таков гороскоп здоровья на неделю. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на март для всех знаков зодиака.