Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на день

Пятница 13-е уже давно считается несчастливым днем, когда всем нужно быть особенно внимательными. Есть мнение, что в этот день удача отворачивается от всех, однако астрологи советуют не расстраиваться раньше времени – пережить 13 марта без потерь можно.

Овен

Представители этого знака в суеверия не верят, поэтому и день для них будет обычным. Ждать несчастий не стоит, но и удача вряд ли будет вам сопутствовать. Стоит быть внимательнее при совершении финансовых операций: есть шанс потерять крупную сумму денег или забыть где-то кошелек.

Телец

Для Тельцов главную опасность в пятницу 13-го представляют люди: вы можете столкнуться с предательством или разругаться с близкими. Сохраняйте спокойствие в любой ситуации и твердо стойте на своем – сегодня вам нужно отстоять свою точку зрения.

Рак

Раков весь день будут преследовать мелкие неудачи – вы опоздаете на автобус, можете упасть на улице или вас обрызгает машина. Астрологи советуют смириться с происходящим и больше смеяться над собой. Вечером ситуация кардинальным образом изменится: вы хорошо проведете время в компании близких людей.

Близнецы

Главный враг Близнецов сегодня – это их настроение. Апатия и грусть превратят ваш день в ад. Если вы не хотите расстраиваться и страдать, то возьмите ситуацию в свою руки – медленно и верно решайте возникающие проблемы и не забывайте баловать себя.

Лев

Представители этого знака не ощутят влияние дурного дня, наоборот, в конце недели будут полны сил и счастливы. Удача благоволит им, остается только наслаждаться всем происходящим. Вечер лучше провести в компании любимого человека, а шумных компаний с алкоголем избегать.

Дева

Представителям этого знака стоит приготовиться к испытаниям, поджидающим на работе. Сегодня вы можете получить плохие новости от начальства, поругаться с коллегами или запутаться в важных документах. Не будьте к себе очень критичными, а все дела лучше решать уже на следующей неделе.

Весы

Весы в пятницу 13-е могут быть спокойны: ничего плохого с ними не произойдет. Наоборот, в личной жизни все наладится, а на работе вы почувствуете неожиданный прилив сил. Астрологи советуют сохранять позитивный настрой на все выходные.

Скорпион

Представители этого знака сегодня получат важное сообщение, которое может нарушить всех их планы. Звезды советуют не расстраиваться из-за мелочей и сосредоточиться на самом главном. После тяжелого дня Скорпионам рекомендуют расслабиться в компании друзей.

Стрелец

Стрельцам в пятницу 13-го важно не сидеть весь день дома. Рекомендуется выйти на прогулку, провести время с друзьями или уехать на природу. Ваше жилье сегодня будет настроено против вас – вы можете стукнуться об мебель или потерять важную вещь перед выходом из дома.

Козерог

Сегодня опасность для Козерогов представляет транспорт. Будьте внимательными, когда переходите дорогу и едете в общественном транспорте, следите за своими вещами и не ругайтесь с пассажирами – это испортит настроение на весь день.

Водолей

Водолеи сегодня не почувствуют никакого влияния несчастливого дня. Наоборот, сегодня весь день им будет сопутствовать удача. Самое главное – не искать дурных предзнаменований и игнорировать якобы плохие знаки: черная кошка, перебегающая дорогу, не сможет испортить ваш день.

Рыбы

Рыбам не повезло. Пятница 13-е приготовила для них сразу несколько "сюрпризов". Будьте осторожными на улице и в общественном транспорте, старайтесь избегать новых знакомств и лучше проведите вечер дома, занявшись любимым делом.

Таков гороскоп на пятницу 13-е. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на март для всех знаков зодиака.