Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 23-29 марта

Звезды прогнозируют сложную неделю для всех. Проблема могут возникнуть, как на работе, так и в личной жизни. Пережить непростой период поможет астрологический прогноз, который подскажет, что делать. Ранее "Утро" публиковало гороскоп на 2020 год.

Овен

Все внимание Овнов на этой неделе будет сосредоточено на работе. У вас могут возникнуть сложности с начальством или конфликты с коллегами. Астрологи советуют твердо стоять на своем и не сдавать позиций – вы окажетесь правы. Также стоит больше внимания посвятить детям – в период с 23.03.2020 по 29.03.2020 г. они будут очень нуждаться в вашей заботе и внимании.

Телец

Представителей этого знака ждут финансовые трудности. Звезды предсказывают, что материальная помощь потребуется вашим близким и друзьям. Также может выйти из строя что-то из бытовой техники – постарайтесь экономить, чтобы не влезать в долги. Гороскоп на неделю рекомендует Тельцам отказаться от вредной пищи, иначе могут дать знать о себе хронические заболевания.

Близнецы

Близнецы на этой неделе будут чувствовать себя потерянными и не собранными. В конце марта 2020 г. вам сложно привыкнуть к изменениям в жизни и адаптироваться к новым условиям. Астрологи советуют не требовать от себя слишком многого сразу. Старайтесь больше отдыхать и меньше переживать из-за пустяков. Именно ваше настроение определит, как пройдет следующая неделя.

Рак

Представители этого знака будут особенно чувствительны. Старайтесь контролировать свои эмоции, так как окружающие захотят воспользоваться вашей слабостью. Найти поддержку вы сможете в лице близких – не скрывайте от них свои чувства и откровенно расскажите о переживаниях. По гороскопу на март 2020 г. звезды предсказывают, что у Раков есть шанс встретить свою вторую половинку, если они до сих пор ее не нашли.

Лев

Львы на этой неделе сделают неожиданное открытие о близком человеке. Возможно, вы столкнетесь с предательством или, наоборот, найдете нового друга. Однако астрологи советуют не доверять малознакомым людям и отказаться от приема гостей – это может повлиять на ваше благосостояние.

Дева

Последняя неделя марта 2020 г. – лучшее время для Дев, чтобы улучшить материальное положение. Вы, наконец, найдете вакансию мечты, однако придется немало потрудиться, чтобы работа досталась именно вам. Трудности ждут представителей этого знака и дома. Вероятно, отношения со второй половинкой переживают кризис, выбраться из которого удастся не скоро.

Весы

Главное для Весов в период с 23.03.2020 по 29.03.2020 – это избегать конфликтов. Ваша эмоциональная натура будет мешать вам, как строить отношения с окружающими, так и добиваться своих целей. Контролируйте свои эмоции и будьте внимательнее на дорогах. Выходные лучше провести за городом.

Скорпион

Приготовьтесь к трудностям на работе. Скорее всего, на вас свалят все самые сложные задачи. Однако, если справитесь с ними, то вас оценят по достоинству. Астрологи советуют вам отказаться от посещения многолюдных мест и занятий спортом – есть риск потерять ценные вещи и здоровье. На этой неделе ваш организм особенно восприимчив ко всем изменениям.

Стрелец

Стрельцы будут наполнены энергией, но реализовать ее на 100% не получится – из-за этого и могут возникнуть проблемы. Найдите себе занятие по душе и не требуйте от близких слишком многого. Дайте каждому шанс делать то, что хочется. Также представители этого знака могут пустить свое энергию в хорошее дело – разберите шкафы или сделайте перестановку в квартире.

Козерог

Представители этого знака на неделе будет нарасхват. На работе вас оценят по достоинству, близкие окружат своим вниманием, а друзья захотят вашего общества. Главное, чтобы на все это у вас хватило сил. Не стесняйтесь отказываться от предложений, особенно, если чувствуйте, что ваше состояние далеко от идеального. Ваше здоровье должно быть в приоритете.

Водолей

Главная задача активных Водолеев на этой неделе – найти спасение от скуки. Устройте семейный вечер, вспомните о заброшенном увлечении и завершите все дела по дому. Наконец, у вас появился шанс доделать все начатое – используйте его с умом. Астрологи также рекомендуют быть внимательнее к близким и не устраивать скандалов на пустом месте.

Рыбы

Пришло время для глобальных перемен в жизни. Прислушивайтесь к интуиции и опирайтесь на опыт – они подскажут, в каком направление двигаться. Старайтесь не портить отношения на работе и дома – поддержка знакомых вам в скором времени очень понадобится. А вот от крупных покупки пока стоит отложить – вы можете потерять больше, чем приобретете.

Таков гороскоп на наделю с 23 по 29 марта. Ранее "Утро" публиковало славянский гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.