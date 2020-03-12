День святого Василия: что нельзя делать 13 марта
Православные христиане в этот день чтят память преподобного Василия. Считается, что 13 марта начинается сильная капель, а люди должны проводить обряды, связанные с весной.
Приметы на 13 марта
1. Дождь в этот день сигнализирует о мокром лете. А солнечная погода также, как и звонкая капель, указывает на богатый урожай осенью.
2. Если на домах висят длинные сосульки, значит, весна и лето будут долгими и солнечными.
3. Пасмурный день указывает на заморозки ночью, но, если птицы продолжают щебетать, значит, скоро появится солнце.
4. Если началась сильная капель, то охотники могут выходить в лес за добычей.
Что нельзя делать с День святого Василия
1. Считается, что 13 марта нельзя лить воду на огонь, так как могут появиться проблемы со здоровьем.
2. Также в этот день нельзя собирать волосы с расчески и выкидывать их – голова заболит.
3. 13 марта не рекомендуют давать обещания и ругаться с близкими – это может навлечь беду на всю семью.
4. Убираться в пятницу не стоит, но день обязательно нужно провести активно – это привлечет богатство и удачу в дом.
Традиции на 13 марта
1. В этот день на Руси ставили дома сосновые ветки – это поможет близким оставаться здоровыми.
2. Также в пятницу можно посвятить время работе с землей или провести время на улице.
3. Перед уходом из дома нужно молиться. Это поможет защитить себя от поджидающих опасностей.
Ранее "Утро" публиковало подробный славянский гороскоп на март 2020.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление
Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик