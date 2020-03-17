Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 17 марта 2020 года

Звезды предсказывают, что этот день будет для многих знаков неудачным. Как избежать проблем, подскажет астрологических прогноз. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на неделю.

Овен

Представителям этого знака зодиака 17 марта не стоит требовать от себя слишком много. Лучше всего расслабиться и посвятить время себе. Старайтесь избегать утомительных встреч, а трудную работу отложите на потом. Сейчас самое главное – беречь себя.

Телец

Тельцам беспокоиться не о чем. Сегодня они будут полны энергии и оптимизма. Все их планы реализуются, а в личной жизни будет гармония. Чтобы быть эффективными, звезды советуют составить четкий план на день – есть риск забыть о чем-то важном.

Близнецы

Близнецов 17.03.20 ждет неожиданная встреча. Вы столкнетесь со старым возлюбленным или познакомитесь с человеком, который поможет вам разбогатеть. Будьте активнее и не стесняйтесь проявлять инициативу: сегодня вы на всех производите хорошее впечатление.

Рак

Ракам 17 марта стоит сосредоточиться на личной жизни. Уделите время любимому человеку и продемонстрируйте свои чувства, так как ваши отношения начали охладевать. Если не исправить ситуацию в ближайшее время, есть риск навсегда потерять близкого.

Лев

Во вторник Львам рекомендуется свести общение с людьми к минимуму. Берегите свое душевное и физическое здоровье – займитесь любимым делом, сделайте уборку дома и позвоните всем родственникам. 17.03.2020 можно провести в расслабленном режиме.

Дева

Сегодня Девы будут нарасхват: на работе без вас не будут справляться, семья потребует вашего внимания, а также может произойти форс-мажор. Сохраняйте спокойствие и не паникуйте – у вас есть силы, чтобы справиться всем происходящим.

Весы

Представители этого знака зодиака 17 марта будут испытывать грусть и апатию. Справиться с этим можете только вы сами. Не сидите дома и не закрывайтесь от окружающих. Пришло время пообщаться со старыми друзьями, встретиться с любимым человеком или кардинально сменить имидж.

Скорпион

Представителям этого знака сегодня важно сосредоточиться на работе. У вас есть шанс проявить себя. Продемонстрируйте свои способности начальству и коллегам и будьте уверены в своих силах – это поможет вам заслужить повышение или получить премию.

Стрелец

Стрельцам 17 марта важно подумать о своем здоровье. Старайтесь избегать большого скопления людей, больше двигайтесь и откажитесь от вредной пищи и алкоголя. Вечером можно сходить в баню или расслабиться в горячей ванне.

Козерог

Козерогов ждет неудачный день. Все будет валиться из рук, возможны ссоры с близкими и коллегами. Старайтесь контролировать свои эмоции и не поддаваться панике. Будьте собой и отстаивайте свою точку зрения – окружающие захотят вас подавить.

Водолей

Водолеям 17.03.2020 предстоит принять важное решение. Доверьтесь своей интуиции – сегодня она будет сильна, как никогда. А вот к мнению окружающих нужно относиться критически. Есть риск попасть под дурное влияние близких или оказаться под влиянием незнакомца Будьте аккуратнее при совершении финансовых операций.

Рыбы

Для Рыб главное 17 марта – общение. Вы сможете завязать важные связи и помириться с близкими, с которыми давно поругались. Старайтесь быть более открытыми, признавайте свои ошибки и не бойтесь показать свои слабости – это только укрепит ваши отношения с людьми.

Таков гороскоп на 17 марта. Ранее "Утро" публиковало гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год.