Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 16-22 марта

Астрологический прогноз подскажет, чего ждать от грядущих дней. Звезды предсказывают, что практически всех ждет хороший период, но многое будет зависеть только от усилий самого человека. Ранее "Утро" подготовило гороскоп на март 2020 год.

Овен

Овны на следующей неделе постоянно будут чувствовать скуку. Возьмите ситуацию в свои руки и выбирайтесь из дома. Пора встретиться с друзьями, навестить родственников и заняться тем, что вы давно мечтали сделать. Астрологи считают, что у вас появился реальный шанс изменить свою жизнь к лучшему.

Телец

С 10 по 22 марта ваша жизнь круто изменится. Возможно, вы получите новое предложение по работе или встретите любовь всей жизни. Прислушивайтесь к мнению близких людей и сначала хорошо обдумайте все возникающие возможности. Следующие выходные следуют провести на природе.

Близнецы

Представителям этого знака можно только позавидовать. На следующей неделе у вас все будет получаться. Вы извлечете выгоду буквально из всего. Постарайтесь найти в плотном графике время для любимого человека и детей – им не хватает вашего внимания. Также стоит быть внимательнее к своему здоровью.

Рак

Ракам на грядущей неделе пригодятся их ораторские и дипломатические способности. Вам придется много общаться по работе, что может привести вас к повышению. Будьте дружелюбны и старайтесь гасить приступы злости – вам нужна поддержка близких и коллег, портить с ними отношения незачем.

Лев

Всю неделю Львам предстоит много работать. Постарайтесь сосредоточиться на своем деле. Это принесет желанный результат – премию или повышение. Старайтесь не расстраиваться по пустякам и прислушивайтесь к своей интуиции – она в ближайшие дни вам очень поможет. В свободное время рекомендуется больше двигаться.

Дева

Девам придется разбираться со своим прошлым. Возможно, у вас остались неоконченные дела по работе или, вы так и не выяснили отношения с близким человеком. Астрологи советуют признать свои ошибки и разрешить все конфликты – не стоит нести с собой груз прошлого, он вас только тормозит на пути к счастью.

Весы

Весам надо задуматься о своей эффективности. Вы можете отдыхать и лениться всю неделю или, наоборот, взяться за дело и продуктивно поработать. Звезды дают вам самим право выбирать. Однако лучшим решением будет составить список дел и целей на весну и приступить к их выполнению.

Скорпион

Скорпионы в период с 16 по 22 марта получат крупную сумму денег. Астрологи советуют вам вложить их в покупку, которую вы давно откладывали. Главное – не копить деньги, а начать использовать, тогда они снова вернуться к вам в большем объеме. Не забывайте о работе – пора проявить себя.

Стрелец

Представителям этого знака в ближайшее время нужно сосредоточиться на себе – воплощайте в жизнь свои мечты, больше отдыхайте и заботьтесь о себе. Астрологи предупреждают, что вы можете подхватить простуду, поэтому старайтесь правильно питаться, избегать экстремальных развлечений и вечеринок с большим количеством алкоголя.

Козерог

Первая половина недели пройдет для Козерогов не очень удачно. Не будьте к себе слишком строги и немного подождите. Со среды все круто поменяется – вы резко понадобитесь всем знакомым, будете незаменимым работником и добьетесь успеха. В выходные лучше провести время в кругу семьи – они давно нуждаются в вашем внимании.

Водолей

На пути Водолеев возникнет множество мелких препятствий. Астрологи советуют соблюдать спокойствие и не спеша решать существующие проблемы. Главное для представителей этого знака, побороть негативные эмоции и настроиться на позитив.

Рыбы

Эту неделю стоит провести в спокойном режиме – не гонитесь за результатами во всех сферах. Лучше набраться сил и немного отдохнуть. Позаботьтесь о своем здоровье, побалуйте себя чем-нибудь приятным или смените имидж – у вас сразу же появится вдохновение и энергия для новых свершений.

Таков гороскоп на неделю для всех знаков. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на 2020 год.