Что говорят звезды: гороскоп на неделю
Астрологический прогноз подскажет, чего ждать от грядущих дней. Звезды предсказывают, что практически всех ждет хороший период, но многое будет зависеть только от усилий самого человека. Ранее "Утро" подготовило гороскоп на март 2020 год.
Овен
Овны на следующей неделе постоянно будут чувствовать скуку. Возьмите ситуацию в свои руки и выбирайтесь из дома. Пора встретиться с друзьями, навестить родственников и заняться тем, что вы давно мечтали сделать. Астрологи считают, что у вас появился реальный шанс изменить свою жизнь к лучшему.
Телец
С 10 по 22 марта ваша жизнь круто изменится. Возможно, вы получите новое предложение по работе или встретите любовь всей жизни. Прислушивайтесь к мнению близких людей и сначала хорошо обдумайте все возникающие возможности. Следующие выходные следуют провести на природе.
Близнецы
Представителям этого знака можно только позавидовать. На следующей неделе у вас все будет получаться. Вы извлечете выгоду буквально из всего. Постарайтесь найти в плотном графике время для любимого человека и детей – им не хватает вашего внимания. Также стоит быть внимательнее к своему здоровью.
Рак
Ракам на грядущей неделе пригодятся их ораторские и дипломатические способности. Вам придется много общаться по работе, что может привести вас к повышению. Будьте дружелюбны и старайтесь гасить приступы злости – вам нужна поддержка близких и коллег, портить с ними отношения незачем.
Лев
Всю неделю Львам предстоит много работать. Постарайтесь сосредоточиться на своем деле. Это принесет желанный результат – премию или повышение. Старайтесь не расстраиваться по пустякам и прислушивайтесь к своей интуиции – она в ближайшие дни вам очень поможет. В свободное время рекомендуется больше двигаться.
Дева
Девам придется разбираться со своим прошлым. Возможно, у вас остались неоконченные дела по работе или, вы так и не выяснили отношения с близким человеком. Астрологи советуют признать свои ошибки и разрешить все конфликты – не стоит нести с собой груз прошлого, он вас только тормозит на пути к счастью.
Весы
Весам надо задуматься о своей эффективности. Вы можете отдыхать и лениться всю неделю или, наоборот, взяться за дело и продуктивно поработать. Звезды дают вам самим право выбирать. Однако лучшим решением будет составить список дел и целей на весну и приступить к их выполнению.
Скорпион
Скорпионы в период с 16 по 22 марта получат крупную сумму денег. Астрологи советуют вам вложить их в покупку, которую вы давно откладывали. Главное – не копить деньги, а начать использовать, тогда они снова вернуться к вам в большем объеме. Не забывайте о работе – пора проявить себя.
Стрелец
Представителям этого знака в ближайшее время нужно сосредоточиться на себе – воплощайте в жизнь свои мечты, больше отдыхайте и заботьтесь о себе. Астрологи предупреждают, что вы можете подхватить простуду, поэтому старайтесь правильно питаться, избегать экстремальных развлечений и вечеринок с большим количеством алкоголя.
Козерог
Первая половина недели пройдет для Козерогов не очень удачно. Не будьте к себе слишком строги и немного подождите. Со среды все круто поменяется – вы резко понадобитесь всем знакомым, будете незаменимым работником и добьетесь успеха. В выходные лучше провести время в кругу семьи – они давно нуждаются в вашем внимании.
Водолей
На пути Водолеев возникнет множество мелких препятствий. Астрологи советуют соблюдать спокойствие и не спеша решать существующие проблемы. Главное для представителей этого знака, побороть негативные эмоции и настроиться на позитив.
Рыбы
Эту неделю стоит провести в спокойном режиме – не гонитесь за результатами во всех сферах. Лучше набраться сил и немного отдохнуть. Позаботьтесь о своем здоровье, побалуйте себя чем-нибудь приятным или смените имидж – у вас сразу же появится вдохновение и энергия для новых свершений.
Таков гороскоп на неделю для всех знаков. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на 2020 год.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Коронавирус стремительно расползается по России
Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День святого Василия: что нельзя делать 13 марта
- Сладкий рецепт: как дожить до 100 лет
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик