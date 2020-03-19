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День Павла-Капельника: что нельзя делать 20 марта

День Павла-Капельника: что нельзя делать 20 марта
Фото: pixabay.com
На Руси в этот праздник обращали внимание на свое поведение

20 марта называется днем Павла-Капельника. Считается, что с него начинаются весенние капели: они должны предсказать, какой будет весна. На Руси было принято гадать на будущее и свадьбу, крестьяне проводили праздник Павла-Капельника в ритуалах и обрядах. 

Приметы и поверья на 20 марта:

  1. Если вечером наступила прохлада, то вся весна пройдет с заморозками. 
  2. Теплый ветер принесет жаркое лето.
  3. Жаворонки прилетели в свои гнезда – рано наступит теплая погода. 
  4. Все, что приснилось в ночь на 20 марта, сбудется через три года. 
  5. Если мужчина сделает предложение любимой в этот день, их брак будет удачным. 


Что нельзя делать 20 марта: 

1. Запрещается придерживаться обычного распорядка дня на работе и дома. Люди должны пересмотреть свое поведение и не поддаваться грусти. Будущее до середины апреля будет зависеть от того, с каким настроение был проведен праздник Павла-Капельника. 

2. Нельзя выяснять отношения и ссориться с близкими: 20 марта нужно восстановить отношения даже с теми родственниками, связь с которыми была давно потеряна.

3. Запрещено думать о плохом: негативные мысли с большой вероятностью могут воплотиться в жизнь. 

4. Хозяйкам не советуют 20 марта пересаживать цветы, растения не приживутся на новом месте. В день Павла-Капельника надо оказывать посильную помощь другим, в том числе незнакомым людям. 

Ранее "Утро" поделилось гороскопом на неделю до 22 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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