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Время решительных действий: гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

Время решительных действий: гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака
Фото: pixabay.com
Звезды приготовили приятные сюрпризы для Близнецов, Раков и Львов

В субботу, 21 марта, следует сохранять спокойствие в любой сложной ситуации и действовать, когда предоставляется шанс. Советы звезд на 21.03.2020 читайте в нашем гороскопе для всех знаков зодиака.  

Овен

В этот день Овнам лучше ограничить общение с окружающими. Гораздо полезнее и приятнее пройдет время, проведенное за книгой. В субботу, 21 марта, Вы сможете погрузиться в полюбившийся роман с головой.  

Телец

Тельцам 21.03.2020 звезды рекомендуют остерегаться скандалистов. В Вашем окружении могут появиться люди, которые будут изо всех сил стараться спровоцировать ссору. 

Близнецы

Время решительных действия настало для Близнецов. Им 21 марта нельзя забывать, что нет безвыходных ситуаций. Сегодня представителям знака по плечу любая задача. 

Рак

Звезды не советую 21.03.2020 унывать и Ракам. Позитивные мысли гарантируют успех в любом деле. Для Раков сегодня откроются новые перспективы. 

Лев

Львам в субботу, 21 марта, звезды советуют ко всему подходить творчески, учитывая, что у них сегодня – день гениальных идей. Только так можно схватить удачу за хвост. 

Дева

Девам 21 марта 2020 г. разрешается строить воздушные замки. В будущем некоторые мечты могут стать вполне реальными. 

Весы

Весам 21.03.2020 следует держать ухо востро и сторониться коварных людей. Не бойтесь отказывать в просьбах, которые противоречат Вашим принципам. 

Скорпион

Напряженная неделя Скорпионов подходит к концу. В субботу, 21 марта, отвлечься от беспокойных будней и избавиться от лишних мыслей поможет банальная прогулка. 

Стрелец

Уникальная возможность 21 марта появится у Стрельцов. Звезды советуют не упустить ее, даже если речь будет идти о чем-то не очень существенном.

Козерог

Козероги, не забудьте 21.03.2020 навестить родных и близких. Встреча в семейном кругу сегодня будет особенной.

Водолей

Водолеям 21 марта захочется быть в центре внимания. Не отказывайте себе в этом удовольствии. 

Рыбы

Рыбы 21 марта могут получить ценный совет от старших родственников. Если Вы прислушаетесь к нему, не исключено, что разрешите давно тяготившую Вас проблему. 

Ранее "Утро" опубликовало Гороскоп на март 2020 года. 

Ксения АНДРЕЕВА

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