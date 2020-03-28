Гороскоп на 29 марта: каким знакам грозит опасность
Луна в воскресенье, 29.03.2020, продолжит расти и будет находиться в
знаке Близнецов. Это значит, что день будет полон беспокойства и суеты, а
некоторые знаки будут поджидать неприятности. Как избежать неудач
и кому нужно быть наиболее осторожным, рассказали звезды.
Овен
Астрологи обещают Овнам успешный и продуктивный день. Согласно прогнозу, у представителей этого знака зодиака 29.03.2020 все будет получаться, поэтому лучше всего заняться завершением важных дел.
Телец
Тельцам нужно быть аккуратнее с деньгами, предупреждают звезды. 29 марта 2020 года велик шанс быть обманутым или случайно потерять крупную сумму.
Близнецы
Представителей этого знака ждет неожиданная встреча. Причем астрологи не раскрывают, будет ли она приятной, но точно станет судьбоносной для Близнецов.
Рак
У Раков 29.03.2020 состояние здоровья будет особенно нестабильным. Согласно точному гороскопу, в воскресенье лучше не подвергать себя опасности и отказаться от вредных привычек.
Лев
Львам будет сложно справиться со всеми внезапно возникшими задачами. Придется хорошо потрудиться, и тогда награда не заставит себя ждать, обещают звезды.
Дева
Девам 29 марта 2020 придется уделить особое внимание своей дисциплине. К делам стоит подойти с особой ответственностью, чтобы все начинания не обернулись провалом.
Весы
Будьте начеку, советуют Весам астрологи. 29.03.20 особенно легко стать жертвой обмана или предательства со стороны близкого человека.
Скорпион
Скорпионам звезды советуют расслабиться и уделить время семье. В воскресенье лучше всего отправиться на природу и заняться медитацией.
Стрелец
Стрельцы окажутся в центре грандиозных событий, которые перевернут жизнь с ног на голову. Гороскоп гласит, что лучше пока оставаться в стороне и лишь наблюдать за происходящим, пока точно не станет ясно, что несут за собой такие перемены.
Козерог
Козероги всю прошедшую неделю работали, совсем забывая об остальном. Звезды советуют успокоиться и выдохнуть. 29 марта лучше всего посвятить себе и привести мысли в порядок.
Водолей
Водолеям 29.03.2020 надо избегать финансовых вопросов. По словам астрологов, в долг в воскресенье лучше не давать. Также стоит отказаться от всех денежных сделок и перенести их на понедельник.
Рыбы
29 марта для Рыб пройдет спокойно и тихо. Никаких неудач представителям этого знака ждать не стоит, но и ничего важно в воскресенье произойти не должно, говорят звезды.
Таков гороскоп на день для всех знаков. Ранее "Утро" опубликовало славянский гороскоп на 2020 год.
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