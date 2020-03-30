Подробный и правдивый астрологический прогноз на 31 марта 2020 года

Луна во вторник, 31.03.2020, продолжит расти и будет находиться в знаке Рака. Такие дни обычно проходят в спокойствии и гармонии, именно поэтому мартовский вторник лучше посвятить своему внутреннему миру и разобраться в том, что действительно важно.



Овен

Никому не верьте на слово и проверяйте всю информацию, советуют Овнам астрологи. Для представителей этого знака 31 марта 2020 г. будет напряженным днем, а опасности будут подстерегать в самых неожиданных сферах жизни.

Телец

Тельцам удастся избежать больших неприятностей 31.03.20. День будет наполнен лишь позитивными эмоциями, которые принесут встречи с близкими и успех в мелких делах.

Близнецы

Во вторник 31 марта Близнецам наконец удастся достичь взаимопонимания с родными. Звезды советуют провести этот день с семьей, чтобы закрепить успех.

Рак

Раков 31.03.2020 ждет повышенное внимание со стороны противоположного пола. По словам астрологов, легкий флирт в этот день может обернуться долгим романтическим приключением.

Лев

Представители этого знака будут особенно ранимыми и чувствительными. Звезды советуют Львам 31 марта избегать неприятных встреч и посвятить время себе.

Дева

У Дев в конце месяца начнется непростой период: многие договоренности окажутся под угрозой срыва. Только спокойствие и рассудительность спасут от краха, уверяют астрологи.

Весы

Согласно предсказанию, представители этого знака 31.03.2020 лицом к лицу столкнутся со своим прошлым. Встреча может выбить Весов из колеи. Звезды предупреждают: не позволяйте эмоциям взять верх.

Скорпион

Скорпионам во вторник 31 марта важно не переоценивать свои возможности, гласит гороскоп. Не берите на себя слишком много – с большинством из поставленных в этот день задач вы, вероятно, не справитесь.

Стрелец

Стрельцам стоит присмотреться к мелочам. Именно 31.03.2020 любой разговор может стать ключевым, а информация, полученная от собеседника, чрезвычайно важной. Звезды призывают: не упустите свой шанс.

Козерог

Мартовский вторник – время не только навести порядок в своем гардеробе, но и в мыслях. Избавьтесь от ненужного и обратите внимание на то, что действительно важно, подсказывают астрологи. Только тогда удастся впустить в свою жизнь много нового и захватывающего.

Водолей

Водолеям 31 марта лучше замедлиться и не принимать никаких важных решений. День пройдет спокойно, поэтому посвятите его себе и своим целям, говорят звезды.

Рыбы

Представителям этого знака стоит научиться четко формулировать свои желания, тогда успех не заставит себя ждать, обещает предсказание. Порой окружающие просто не могут понять Рыб, поэтому 31 марта станет отличным днем, чтобы расставить все точки над i.

Таков точный гороскоп на день для всех знаков. Ранее "Утро" опубликовало подробный астрологический прогноз на апрель 2020 года.