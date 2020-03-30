Гороскоп на 31 марта: каким знакам зодиака грозит опасность
Луна
во вторник, 31.03.2020, продолжит расти и будет находиться в знаке Рака. Такие
дни обычно проходят в спокойствии и гармонии, именно поэтому мартовский вторник
лучше посвятить своему внутреннему миру и разобраться в том, что действительно
важно.
Овен
Никому не верьте на слово и проверяйте всю информацию, советуют Овнам астрологи. Для представителей этого знака 31 марта 2020 г. будет напряженным днем, а опасности будут подстерегать в самых неожиданных сферах жизни.
Телец
Тельцам удастся избежать больших неприятностей 31.03.20. День будет наполнен лишь позитивными эмоциями, которые принесут встречи с близкими и успех в мелких делах.
Близнецы
Во вторник 31 марта Близнецам наконец удастся достичь взаимопонимания с родными. Звезды советуют провести этот день с семьей, чтобы закрепить успех.
Рак
Раков 31.03.2020 ждет повышенное внимание со стороны противоположного пола. По словам астрологов, легкий флирт в этот день может обернуться долгим романтическим приключением.
Лев
Представители этого знака будут особенно ранимыми и чувствительными. Звезды советуют Львам 31 марта избегать неприятных встреч и посвятить время себе.
Дева
У Дев в конце месяца начнется непростой период: многие договоренности окажутся под угрозой срыва. Только спокойствие и рассудительность спасут от краха, уверяют астрологи.
Весы
Согласно предсказанию, представители этого знака 31.03.2020 лицом к лицу столкнутся со своим прошлым. Встреча может выбить Весов из колеи. Звезды предупреждают: не позволяйте эмоциям взять верх.
Скорпион
Скорпионам во вторник 31 марта важно не переоценивать свои возможности, гласит гороскоп. Не берите на себя слишком много – с большинством из поставленных в этот день задач вы, вероятно, не справитесь.
Стрелец
Стрельцам стоит присмотреться к мелочам. Именно 31.03.2020 любой разговор может стать ключевым, а информация, полученная от собеседника, чрезвычайно важной. Звезды призывают: не упустите свой шанс.
Козерог
Мартовский вторник – время не только навести порядок в своем гардеробе, но и в мыслях. Избавьтесь от ненужного и обратите внимание на то, что действительно важно, подсказывают астрологи. Только тогда удастся впустить в свою жизнь много нового и захватывающего.
Водолей
Водолеям 31 марта лучше замедлиться и не принимать никаких важных решений. День пройдет спокойно, поэтому посвятите его себе и своим целям, говорят звезды.
Рыбы
Представителям этого знака стоит научиться четко формулировать свои желания, тогда успех не заставит себя ждать, обещает предсказание. Порой окружающие просто не могут понять Рыб, поэтому 31 марта станет отличным днем, чтобы расставить все точки над i.
Таков точный гороскоп на день для всех знаков. Ранее "Утро" опубликовало подробный астрологический прогноз на апрель 2020 года.
Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день
Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года
Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России
Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- На Украине скрывают тысячи зараженных коронавирусом
- Там и оставайтесь: Киев наплевал на застрявших за рубежом украинцев
- Апогей впереди: Италию ждут худшие времена из-за коронавируса
- В Европе обвинили Россию в пропаганде на фоне пандемии
Здоровье
- Стопроцентный эффект: простые напитки спасут потенцию
- Простейшие рецепты: что пить от давления пенсионерам
- Всего три вида: какие грибы улучшат потенцию
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Певица намекнула на уход из "ВИА Гры" после слухов о романе с Меладзе
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Коронавирус в России: главное
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Заворотнюк нашлась в глухом лесу
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик