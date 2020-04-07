Этот день может принести с собой очень много проблем

В период так называемого "розового" Суперлуния стоит быть осторожным. Во время, когда Луна максимально близко приближается к Земле, лучше не выходить из дома и лишний раз не вступать в конфликты. Особо может не повезти рожденным под знаком Овен, Козерог, Рак и Весы. Об этом рассказала Марина Мещерская.

В этот день люди могут ощущать себя подавленными и разбитыми. У некоторых не исключены панические атаки и эмоциональные срывы. Специалистка предупредила, что следующий день после Суперлуния лучше провести в одиночестве и постараться сдержать все свои чувства и эмоции.

"Старайтесь меньше выходить на улицу, контактировать с агрессивными людьми, потому что это может дать неприятности и неприятные последствия в нашей жизни. Один денек пересидите и посмотрите на Луну из окна", – цитирует ее "Пятый канал".