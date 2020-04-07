Гороскоп на 8 апреля: повезет только избранным
Полная луна 8 апреля будет находиться в знаке Весы. Удача в этот день будет сопутствовать только тем, кто может быстро принимать решения без колебаний. Звезды советуют составить четкий план на среду, следовать ему и не бросать дело на середине пути.
Овен
Овнам повезло. У них появилось время, чтобы завершить все начатые дела и разобраться со старыми проблемами. Гороскоп на день советует в первой половине дня загрузить себя большим объемом задач, а вечером расслабиться в кругу близких.
Телец
Главный враг Тельцов 8 апреля – это их лень. Вам захочется провести весь день в кровати и забыть о работе. Звезды советуют не делать этого, наоборот, сейчас у вас есть шанс улучшить свое материальное положение и круто поменять жизнь.
Близнецы
Все внимание Близнецов будет сосредоточено на личной жизни. Ваш романтический настрой сегодня ничего не сможет сбить. Быть эффективными у представителей этого знака не получится, зато выпадет шанс отдохнуть и наладить отношения с близкими.
Рак
Раки 08.04.2020 проведут в хлопотах по дому. Представители этого знака давно хотели сделать генеральную уборку. Во время избавления от старых вещей вы поймете, чем хотите заниматься дальше и сможете построить планы на будущее.
Лев
Львам везет. Звезды сегодня на вашей стороне. У вас будет все получаться, а родные и начальство оценят все ваши усилия. Не взваливайте на себя слишком много, иначе есть риск перегореть. Также 8 апреля стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Откажитесь от алкоголя и курения.
Дева
Девам в среду придется столкнуться сразу с несколькими трудностями. Постарайтесь не принимать все слишком близко к сердцу и не поддавайтесь эмоциям. Есть вероятность серьезно поругаться с близкими людьми, а снова наладить отношения будет непросто.
Весы
Представителям этого знака повезло. Астрологи прогнозируют вам удачный день. В период самоизоляции ваша жизнь неожиданным образом пошла вверх – начала налаживаться работа, а теперь появилась возможность завести новый роман. Не упускайте свой шанс.
Скорпион
Скорпионам 8 апреля стоит полагаться на свою интуицию. Именно она подскажет, как вам следует действовать в непростой ситуации. Астрологи рекомендуют быть внимательнее на дорогах и отказаться от покупной еды – сегодня лучше приготовить домашний ужин и разделить его с родными.
Стрелец
Стрельцам весь день придется бороться с обстоятельствами. Только от ваших усилий зависит успех. Не опускайте руки, лучше поставить себе цель и добиваться ее. Если вам не хватает своих возможностей, то обратитесь за помощью к друзьям – они окажут вам поддержку.
Козерог
Представителям этого знака 08.04.2020 предстоит разбираться с финансовыми операциями. Астрологи советуют быть внимательнее, не доверять малознакомым людям и несколько раз перепроверить важные документы. От покупок в интернете стоит отказаться.
Водолей
Водолеи сегодня будут очень нуждаться в общении. Однако выходить на улицу звезды не советуют. Лучший вариант – пообщаться с семьей по видеосвязи. Остаток дня лучше провести за любимым занятием. Сегодня у вас могут открыться неожиданные таланты.
Рыбы
Рыбы в среду станут обладателям крупной суммы денег. Как распорядится ею – решать только вам. Однако распространяться о свое финансовом положении не стоит: это может привести к жутким последствиям. Лучше всего подумать, куда можно выгодно вложить заработанное.
Таков гороскоп на день. Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.
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