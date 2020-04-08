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Гороскоп на 9 апреля: несколько знаков ждут испытания

Гороскоп на 9 апреля: несколько знаков ждут испытания
Фото: pixabay.com
Правдивый астрологический прогноз на 9.04.2020

В этот день надо осторожнее относиться к незапланированным тратам и отношениям на работе. Неосторожность приведет несколько знаков к серьезным конфликтам.

Овен

Овнам следует выполнить все важные дела в первой половине дня и следить за финансовыми расходами. Осторожность поможет избежать лишних трат. 

Телец

9 апреля для Тельцов станет удачным днем для деловых переговоров и продвижения на работе. Вечером появится возможность провести время с близкими людьми и помириться после затяжной ссоры. 

Близнецы

Звезды обещают Близнецам удачный день: 9 апреля будут решены давние проблемы и ошибки, допущенные в прошлом. Во второй половине дня возможны деловые звонки и рабочие предложения. 

Рак

Ракам следует быть терпимее к окружающим и избежать ссор, чтобы не привлечь к себе проблемы. 9 апреля будет много работы в одиночку, когда вся ответственность будет на ваших плечах. Лучше избежать спонтанных покупок, чтобы сохранить деньги. 

Лев

В четверг великая вероятность получить дополнительный доход из неожиданного источника или найти новый заработок. Особенно хорошо у Львов 9 апреля получится организовать семейный отдых или праздник с близкими. 

Дева

9.04 принесет хорошие новости, связанные с учебой или работой во второй половине дня. Звезды обещают небольшие знаки внимания или неожиданное сообщение от человека, с которым была давно утеряна связь. 

Весы

Окружающие попробуют противостоять вашему успеху и планам на работе. Весам следует быть аккуратными с возможными партнерами во время деловых переговоров. В четверг следует посвятить время себе и восстановить силы. 

Скорпион

В начале дня Скорпионы почувствуют новый поток сил, который поможет решить проблемы в семье и справиться с рабочими задачами. Не надо торопиться: в ускоренном темпе жизни легко можно просмотреть важную мелочь.

Стрелец

Стрельцы 9 апреля окажутся в центре внимания: близкие и даже незнакомые люди захотят вашего совета и участия в жизни. В этот день придется исправлять чужие ошибки на работе и дома. 

Козерог

9.04 Козерогам следует быть осторожнее: начало дня обманет призрачными перспективами и обещаниями от ненадежных людей. Лучше обратиться к проверенным друзьям и союзникам за поддержкой, чтобы не упустить шанс изменить важные аспекты жизни. 

Водолей

Первая половина дня обещает быть удачной: вы легко справляетесь с внезапными задачами и проблемами. Ближе к вечеру Водолеев могут ждать конфликты дома и непредвиденные расходы. 

Рыбы

9 апреля станет для вас непростым днем: на протяжении рабочего времени будет трудно поладить с коллективом и избежать крупных конфликтов. Дома также ждет тяжелый разговор, в четверг следует запастись терпением. 

Ранее "Утро" поделилось гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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