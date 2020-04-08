Гороскоп на 9 апреля: несколько знаков ждут испытания
В этот день надо осторожнее относиться к незапланированным тратам и отношениям на работе. Неосторожность приведет несколько знаков к серьезным конфликтам.
Овен
Овнам следует выполнить все важные дела в первой половине дня и следить за финансовыми расходами. Осторожность поможет избежать лишних трат.
Телец
9 апреля для Тельцов станет удачным днем для деловых переговоров и продвижения на работе. Вечером появится возможность провести время с близкими людьми и помириться после затяжной ссоры.
Близнецы
Звезды обещают Близнецам удачный день: 9 апреля будут решены давние проблемы и ошибки, допущенные в прошлом. Во второй половине дня возможны деловые звонки и рабочие предложения.
Рак
Ракам следует быть терпимее к окружающим и избежать ссор, чтобы не привлечь к себе проблемы. 9 апреля будет много работы в одиночку, когда вся ответственность будет на ваших плечах. Лучше избежать спонтанных покупок, чтобы сохранить деньги.
Лев
В четверг великая вероятность получить дополнительный доход из неожиданного источника или найти новый заработок. Особенно хорошо у Львов 9 апреля получится организовать семейный отдых или праздник с близкими.
Дева
9.04 принесет хорошие новости, связанные с учебой или работой во второй половине дня. Звезды обещают небольшие знаки внимания или неожиданное сообщение от человека, с которым была давно утеряна связь.
Весы
Окружающие попробуют противостоять вашему успеху и планам на работе. Весам следует быть аккуратными с возможными партнерами во время деловых переговоров. В четверг следует посвятить время себе и восстановить силы.
Скорпион
В начале дня Скорпионы почувствуют новый поток сил, который поможет решить проблемы в семье и справиться с рабочими задачами. Не надо торопиться: в ускоренном темпе жизни легко можно просмотреть важную мелочь.
Стрелец
Стрельцы 9 апреля окажутся в центре внимания: близкие и даже незнакомые люди захотят вашего совета и участия в жизни. В этот день придется исправлять чужие ошибки на работе и дома.
Козерог
9.04 Козерогам следует быть осторожнее: начало дня обманет призрачными перспективами и обещаниями от ненадежных людей. Лучше обратиться к проверенным друзьям и союзникам за поддержкой, чтобы не упустить шанс изменить важные аспекты жизни.
Водолей
Первая половина дня обещает быть удачной: вы легко справляетесь с внезапными задачами и проблемами. Ближе к вечеру Водолеев могут ждать конфликты дома и непредвиденные расходы.
Рыбы
9 апреля станет для вас непростым днем: на протяжении рабочего времени будет трудно поладить с коллективом и избежать крупных конфликтов. Дома также ждет тяжелый разговор, в четверг следует запастись терпением.
Ранее "Утро" поделилось гороскопом на апрель для всех знаков зодиака.
В России разгадали тайный замысел США по возвращению Крыма
Разменной монетой хотят сделают санкции
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Шенгенские визы начнут выдавать не раньше середины мая
- Украинцы назвали российскую помощь Италии "военной операцией"
- США знали все о китайском вирусе еще в ноябре
- Бессимптомный коронавирус разрушает легкие
Здоровье
- Гимнастика для спины: пять упражнений улучшат осанку
- Вкусные рецепты: три напитка с имбирем защитят от вирусов
- Как восстановить потенцию после 50 лет: рецепт необычного кваса
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик