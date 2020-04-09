Гороскоп на 10 апреля: пришло время для любви
Луна 10.04.2020 будет находиться в знаке Близнецы. Это означает, что поступками будут двигать эмоции. На первый план выйдет любовь и семейные отношения, а рабочие дела будут двигаться медленно.
Овен
У Овнов настанет благоприятный период в романтических отношениях. У вас появился шанс наладить отношения с партнером. Также в ближайшее время есть вероятность получить предложение руки и сердца или узнать о пополнении в семье.
Телец
Представителям этого знака Зодиака 10 апреля будет непросто. Гороскоп на день прогнозирует ссоры с родственниками. Старайтесь сразу же помириться с близкими, так как в скором времени вы будете нуждаться в их помощи и поддержке. Все финансовые дела стоит отложить до следующей недели.
Близнецы
Близнецы будут полностью погружены в работу. Ваша главная цель – наладить общение с коллегами и начальством. Это будет способствовать вашему продвижению по карьерной лестнице. Вторую половину дня лучше провести в кругу семьи – откажитесь от встреч с друзьями.
Рак
Раки 10.04.2020 будут особенно чувствительны к словам других людей. Идеальный вариант – провести день в одиночестве или загрузить себя делами. Это поможет вам отвлечься от происходящего и соскучиться по родным.
Лев
Представителям этого знака астрологи рекомендуют сосредоточить все внимание только на одном человеке. Ваша вторая половинка в грядущую пятницу будет нуждаться в вас. Устройте романтический вечер и продумайте планы на выходные.
Дева
Дев ждет неожиданное знакомство. Однако звезды предупреждают – не стоит подпускать нового приятеля слишком близко. Есть риск пострадать в материальном и душевном плане. Также не забывайте звонить дальним родственникам, которые находятся в изоляции.
Весы
Для Весов 10 апреля будет удачным днем. На работе и дома вы будете прекрасно себя чувствовать. Постарайтесь не упускать хорошее настроение и сохраните его на все выходные. Наиболее продуктивными для представителей этого знака Зодиака будет вторая половина дня.
Скорпион
Астрологи рекомендуют Скорпионам уделить все время себе. Перестаньте решать проблемы окружающих и займитесь любимым делом. Вам нужно время, чтобы отдохнуть и привести в порядок свое физическое и эмоциональное состояние.
Стрелец
Представителям этого знака не стоит ждать от 10.04.2020 чего-то грандиозного. Скорее всего, вы столкнетесь со множеством мелких проблем, однако падать духом не стоит – черная полоса быстро закончится, а уже в выходные вы почувствуйте прилив сил и позитива.
Козерог
Козерогов в пятницу ждет непростой разговор с любимым человеком. Пришло время разобраться в ваших старых проблемах и поделиться откровением о своем прошлом. Постарайтесь не осуждать близкого и доверьтесь ему сами – тогда ваши отношения выйдут на новый уровень. От финансовых операций 10 апреля стоит отказаться.
Водолей
Гороскоп на 10 апреля советуют Водолеям все время провести дома. Устройте семейный ужин и решите незавершенные дела. Также отнеситесь внимательнее к продуктам питания – есть риск отравиться. От алкоголя и сигарет лучше отказаться.
Рыбы
Рыбы в пятницу будут нарасхват. О вас вспомнят прежние партнеры, а давние знакомые начнут оказывать знаки внимания. Наслаждайтесь комплиментами, но не забудьте расставить приоритеты – иначе есть риск потерять супруга или супругу.
Таков гороскоп на 10 апреля 2020 года. Ранее "Утро" подготовило для читателей подробный гороскоп на апрель для всех знаков зодиака.
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