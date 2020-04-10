Гороскоп на 11 апреля: для трех знаков наступит черная полоса
Луна в субботу будет находиться в знаке Рака. Это значит, что на первый план выйдет работа и решение финансовых вопросов. Для некоторых знаков день будет крайне неудачным.
Овен
Представители этого знака могут выдохнуть – 11.04.2020 не принесет вам ничего плохого. Скорее, наоборот, вы почувствуйте прилив сил и хорошее настроение. Не теряйте позитивный настрой и постарайтесь провести время на природе – это будет полезно для вашего здоровья.
Телец
Гороскоп для Тельцов прогнозирует удачный день. В первый выходной вам рекомендуется провести время дома – завершить мелкий ремонт в квартире и разобраться с бумагами. Вечер стоит организовать в кругу семьи, а вот от походов в гости откажитесь.
Близнецы
Близнецам 11 апреля не стоит ждать ничего хорошего. Скорее всего, дадут знать о себе старые проблемы. Из-за них вы можете потерять крупную сумму денег и поругаться со второй половинкой. Старайтесь принимать решения быстро и не опирайтесь на советы посторонних.
Рак
Представителям этого знака 11.04.2020 надо заботиться о своем здоровье. На один день астрологи рекомендуют забыть об алкоголе, сигаретах и вредной еде. Будьте внимательнее к своему самочувствию и не утруждайте себя – лучше расслабиться перед следующей неделей.
Лев
Львам не о чем беспокоиться. Гороскоп на субботу предвещает вам приятную встречу со старым другом. Однако забыть о работе вам не удастся. Используйте эту возможность, чтобы проявить себя на 100% – это повысит ваши шансы на получение более высокой должности.
Дева
У Дев наступила черная полоса. Виной всему – проблемы с деньгами. Скорее всего, справиться с трудностями в одиночку не получится – обратитесь за помощью к родственникам, однако злоупотреблять их добротой не стоит. У вас есть шанс круто изменить свою жизнь и найти работу в интересной сфере.
Весы
Представителям этого знака 11.04.2020 надо быть осторожнее на улице. Весь день вас будут сопровождать неудачи. Дома вы можете сломать что-то их техники, а на дорогах встретите неопытного водителя. Лучше всего – отказаться от передвижения на автомобиле и не отъезжать далеко от дома.
Скорпион
Скорпионы могут радоваться – астрологи предвещают, что вы скоро можете разбогатеть. Однако пока нужно соблюдать несколько правил. Старайтесь не разбрасываться деньгами, не раскрывайте размер своего дохода малознакомым людям и отдавайтесь работе на 100% – только это даст результат.
Стрелец
Представителям этого знака субботу лучше провести вдали от города. Если есть возможность, то отправляйтесь на дачу. Выходной на природе позволит вам расслабиться и ненадолго забыть о проблемах в семье и на работе. Однако совсем замыкаться в себе не стоит.
Козерог
Козерогов 11 апреля ждет семейный день. Пора навестить родных и пообщаться с детьми – все близкие нуждаются в вашем внимании. А вот вечер лучше провести наедине со второй половинкой. Романтический вечер укрепит ваш брак.
Водолей
Водолеев 11.04.2020 ждет радостное известие. Вы узнаете о прибавлении в семье или получите ответ на вопрос, который так долго ждали. Астрологи не ограничивают вас в действиях в первый выходной, но рекомендуют быть внимательнее на дорогах в темное время суток.
Рыбы
Рыбам можно только позавидовать. Все возникающие в субботу препятствия они легко преодолеют и сумеют извлечь из них выгоду. Вечером вас ждет неожиданный сюрприз от близкого человека.
Таков гороскоп на 11.04.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков зодиака.
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