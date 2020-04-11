Гороскоп на 12 апреля: четыре знака ждут сюрпризы
Убывающая Луна в знаке Рака 12 апреля предвещает спокойный день, но некоторых все же ждут сюрпризы, если не лениться. Как провести это время с пользой и избежать неприятностей, расскажет гороскоп на день от "Утро.ру".
Овен
Представители этого знака проживут этот день без проблем, если будут внимательны к окружающим. Не стоит спорить и доказывать родным свою правоту, сейчас это может их ранить. Овнам стоит провести время со второй половинкой в романтической обстановке, поговорить с детьми по душам и позвонить родителям.
Телец
Тельцов 12 апреля ждет буря страстей из-за вашего непоследовательного поведения. Постарайтесь не спешить с выводами, а перед каждой фразой подумайте – не говорили ли вы недавно обратного. Это поможет избежать недопонимания.
Близнецы
Звезды советуют Близнецам уделить время себе 12.04.20. Сделайте зарядку или примите ванную, но попросите домашних не беспокоить вас хотя бы час в течение дня. Вам сейчас нужно перезагрузиться и вернуть душевную гармонию.
Рак
Астрологи предсказывают, что для Раков наступило благоприятное время. Не упустите этот шанс и задумайтесь о своей жизни. Пришло время расстаться с прошлым и двигаться вперед. Согласно гороскопу, в изменениях нуждается как профессиональная сфера, так и личная жизнь.
Лев
Львам 12 апреля захочется чего-то новенького. В условиях карантина не стоит самостоятельно стричься или делать косметологические процедуры. Такие эксперименты могут завершиться неудачно. А вот покрасить ногти в желтый цвет или купить в интернете новую удочку можно, не задумываясь.
Дева
Представители этого знака Зодиака будут летать в облаках весь день. Запишите все ваши мечты и желания, это позволит взглянуть на жизнь с другого ракурса. Астрологи указывают, что для Дев настало время сосредоточиться на любви – устройте второй половинке сюрприз, а если вы одиноки, создайте анкету на сайте знакомств.
Весы
Звезды 12.04.2020 расположились на небе в неблагоприятную для Весов комбинацию. Будьте осторожны – есть риск заболеть или получить травму. Не переусердствуйте с физическими нагрузками и вовремя закрывайте окно.
Скорпион
Представителям этого знака Зодиака стоит поберечь деньги. Не делайте поспешных покупок, вскоре средства могут пригодиться для более выгодного приобретения. Запаситесь терпением – звезды сулят вам финансовые изменения в жизни уже совсем скоро.
Стрелец
Стрельцам придется побороться с ленью 12 апреля. Но не теряйте время даром. Пока идет карантин, разберите дома хлам, займитесь тем, чем давно мечтали. Любые начинания в этот день принесут свои плоды.
Козерог
Первая половина 12.04.2020 будет непростой. От вас потребуется много сил и терпения, чтобы выполнить все, что захотят окружающие и начальство. Не паникуйте и не злитесь – проявите себя, позже это сыграет Козерогам на руку. А вот вечер пройдет спокойно и приятно.
Водолей
Водолеи 12 апреля будут полны сил и энергии. Вас накроет творческое вдохновение – записывайте все идеи и пробуйте заниматься чем-то новым. Вероятно, то, что сейчас вы выберете в качестве нового хобби, в будущем может стать источником дохода.
Рыбы
Астрологи рекомендуют Рыбам высказаться и выразить все свои эмоции. Если вас гложет обида, расскажите об этом человеку, признайтесь в любви или прекратите токсичные отношения. Чтобы вас не тревожило, это можно будет исправить, главное – действовать.
Таков подробный гороскоп на день 12 апреля 2020 года. Ранее "Утро.ру" делилось астрологическим прогнозом на апрель 2020 года для всех знаков.
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