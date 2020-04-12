Гороскоп на 13 апреля: четырем знакам повезет в работе
13 апреля станет плодотворным днем для тех, кто много и упорно работает. "Утро.ру" публикует подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на понедельник.
Овен
Этот знак зодиака ждет плодотворный день. 13.04.2020 Овны будут бодры и полны энергии. Возможны денежные поступления. Близкие порадуют приятными новостями.
Телец
Представителям этого знака 13 апреля придется проявить чудеса дипломатии. Окружающие будут много ссориться и нехотя идти на примирение. Придется вмешаться и помирить стороны. Вечер принесет хорошие новости и награду за труды.
Близнецы
Этот знак зодиака 13.04.2020 посетит вдохновение. В голову придет много новых идей, работа будет даваться легко. Во второй половине дня возможна встреча с интересным собеседником.
Рак
День будет напряженным, но трудности быстро разрешатся, достаточно просто проявить последовательность в действиях. Ракам 13 апреля не стоит вступать в споры. Лучше отложить тяжелые разговоры на другой день.
Лев
Для представителей этого знака день будет крайне удачным и очень плодотворным. У вас получится 13 апреля быстро решить скучные рабочие вопросы и прийти к решению по вопросам, которые давно "висели в воздухе".
Дева
13.04.2020 пройдет отлично, если представители знака не будут злиться по пустякам и стараться доказать всем свою правоту. Во второй половине дня лучше отдохнуть от всех забот.
Весы
13 апреля принесет представителям знака успех в бизнесе. Интуиция поможет решить многие рабочие проблемы в одиночку. Вечером у Весов получится найти необычный способ порадовать близких.
Скорпион
Для представителей знака день пройдет на позитивной ноте. Возможно получение известий, которых они давно ждали. Есть вероятность, что деловые партнеры предложат новый проект. 13.04.2020 Скорпионам надо найти время и поговорить с близкими по душам.
Стрелец
День подарит возможность попробовать что-то новое. Лучше постараться наладить контакт с теми, с кем давно не общались. Вторую половину дня 13 апреля разумнее всего потратить на учебу.
Козерог
Представителям знака предстоит решать финансовые вопросы. Возможно, получится заключить выгодную сделку или найти новый источник дохода. 13.04.2020 у Козерогов есть шанс встретить свою вторую половинку.
Водолей
День подойдет для общения с близкими, от которых представителям знака нужна поддержка. Водолеи ставят перед собой слишком высокие цели. Достичь их сразу не получится, следует запастись терпением.
Рыбы
Представителям знака 13.04.2020 придется потрудиться. В первой половине дня есть шанс проявить себя и решить проблемы, с которыми другие не справились. Вечером получится восстановить силы.
Ранее "Утро.ру" опубликовало материал о приметах и традициях Страстной недели.
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