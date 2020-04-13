Гороскоп на 14 апреля: три знака в опасности
Луна 14.04.2020 будет находиться в знаке Козерога. Это означает, что в финансовых вопросах возникнут трудности, также не исключены проблемы с законом и органами власти. Однако есть три знака зодиака, которым совсем не повезло.
Овен
Представителям этого знака придется разбираться с финансовыми проблемами. Не стесняйтесь обращаться за помощью и советом к родственникам – они найдут способ помочь вам. Также проблемы могут возникнуть в личной жизни, если вы не будете сдерживать свои эмоции.
Телец
Тельцам 14 апреля лучше остаться дома и не принимать у себя дома посторонних. Сосредоточьтесь на своем здоровье и отгородите себя ото всех опасностей. Откажитесь от сомнительной еды, правильно используйте бытовые приборы и старайтесь не спешить. Соблюдение всех правил и спокойствие – вот, что вам нужно.
Близнецы
Близнецам не стоит ждать от вторника ничего грандиозного. Астрологи прогнозируют вам спокойный день в кругу семьи. Сейчас представителям этого знака важно сохранять спокойствие и постараться избавиться от чувства тревоги. Сосредоточьтесь на хорошем и не накручивайте себя.
Рак
Для Раков 14.04.2020 самым сложным будет сосредоточиться на работе. Силы покинут вас, а домашние могут отвлекать от выполнения своих задач. Однако звезды советуют не расслабляться – у вас появился шанс продвинуться по карьерной лестнице. Самое время использовать его.
Лев
Представителям этого знака грозит опасность. Будьте внимательнее при использовании интернета. Откажитесь от онлайн-покупок, не переходите по сомнительным ссылкам и не пересылайте никому свои данные. Лучше всего сегодня сменить пароли в своих аккаунтах. Иначе вы можете лишиться не только финансов, но и поссориться с близкими.
Дева
Девам 14 апреля повезет в личной жизни. Период вашего одиночества закончился – рядом с вами появился достойный человек. Постарайтесь не испортить все ревностью и не давите на вторую половинку. Также астрологи рекомендуют сократить расходы – в финансовом плане пока все будет нестабильно.
Весы
Гороскоп для Весов обещает хороший день. На работе вы дождетесь похвалы, а любимый человек удивит сюрпризом. 14.04.2020 у вас будет хорошее настроение, которое нужно постараться сохранить на всю неделю. Также прислушивайтесь к своей интуиции – она во вторник будет сильна.
Скорпион
Для Скорпионов 14 апреля не будет ничего невозможного. Вы сможете решить все проблемы на работе, наладите отношения с супругом или супругой и придумаете неожиданный способ разбогатеть. Звезды советуют не давать сегодня деньги в долг и сосредоточиться на семье.
Стрелец
Представители этого знака весь день будут чувствовать себя подавленно. Самоизоляция дается вам нелегко. Звезды советуют вспомнить о своем старом увлечении, созвониться с близкими и разобраться с незавершенными делами. Сейчас для вас самое главное – занять себя, чтобы ушли дурные мысли.
Козерог
Козерогам 14.04.2020 придется принимать сложные решения. Отложить важный вопрос на потом теперь не удастся. Соберитесь с силами и сделайте правильный выбор – круто измените свою жизни или оставьте все как есть. От крупных покупок в ближайшее время стоит отказаться.
Водолей
Главный враг Водолеев во вторник – это их плохое настроение. Из-за своей эмоциональности вы рискуете разругаться с семьей и лишиться их поддержки. Также ваша злость плохо отразиться на работе. Постарайтесь сдержать все в себе или меньше контактируйте с людьми.
Рыбы
Гороскоп на завтра для Рыб рекомендует быть предельно внимательными во вторник. Откажитесь от встреч с друзьями и следите за своим кошельком. Есть вероятность попасть в ДТП, поэтому снижайте скорость за рулем и не перебегайте дорогу в неположенном месте. Нахождение на улице таит для вас опасность 14 апреля.
Таков гороскоп на 14.04.2020. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на апрель для всех знаков.
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