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День Матрены: что нельзя делать 9 апреля

День Матрены: что нельзя делать 9 апреля
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
На Руси в этот день запрещалось выяснять отношения в семье

Православные отмечают день Матрены Настовицы 9 апреля. Издревле считалось, что мученица покровительствует хозяйкам. Поэтому в этот день старались работать по дому, в огороде или заниматься рукоделием.

Что нельзя делать 9 апреля: 

1. В этот день опасно ругаться. На Руси верили, что поссорившиеся уже никогда не помирятся. Лучше вообще меньше разговаривать. 

2. Также не стоит лениться. Ведь 9 апреля вся работа спорится.

3. Не нужно ревновать. Издревле верили, что это чувство приносит несчастье. 

4. Косметические процедуры, сделанные в этот день, могут вызвать кожные заболевания. 

5. Готовить на скорую руку нельзя. Обед и ужин должны быть полноценными и сделанными с любовью. 

Приметы и суеверия на 9 апреля: 

1. Если петух не поет, пойдет дождь через несколько дней. 

2. Соловей запел, сидя на деревьях, год будет неурожайным. 

3. А вот туман утром предвещает урожайный год. 

4. Ясную погоду принесет чибис.

Традиции и обряды на 9 апреля: 

1. В этот день непременно молились Матрене и просили ее помочь в работе. 

2. На Руси 9 апреля перебирали запас репы и из одной хорошей части готовили вкусные блюда, а другую оставляли для посева. Для отменного урожая хозяйка должна помыться и надеть чистое белье.

3. Издревле в этот день белили сотканные холсты. 

4. 9 апреля из дома выкидывали весь старый хлам, а одежду и предметы обихода складывали в общую кучу, чтобы малоимущие могли взять оттуда необходимое. 

5. Также люди верили, что необходимо убраться в доме.

6. Чтобы избавиться от недугов, тряпкой терли больное место, а после сжигали ее на костре. 

Ранее "Утро.ру" поделилось подробным и правдивым гороскопом на апрель для всех знаков. 


Полина ИВАНОВА

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