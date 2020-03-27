Подробный и правдивый астрологический прогноз на апрель 2020 года

Апрель 2020 года, как предсказывают астрологи, будет месяцем спокойным и размеренным. Он будет особенно удачным для людей, рожденных под тремя знаками – они не спеша, но четко будут идти к своей цели и возможно, разбогатеют! Подробнее об этом в гороскопе "Утра".

Овен

Овнам предстоит много работать. Отодвиньте все другие сферы жизни на второй план и сосредоточьтесь на поставленных задачах. В апреле 2020 года у вас есть шанс показать себя с выгодной стороны и заслужить повышение. В личной жизни все будет без изменений, а вот материальное положение значительно улучшится. Не тратьте деньги впустую: стоит вложить их или купить что-то стоящее.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют все силы пустить на улучшение своего здоровья и внешнего вида. Если вы мечтали кардинально сменить имидж, похудеть или избавиться от вредных привычек, то лучшего времени не найти. Вы заметите, как эти перемены отразятся на вашей жизни. Вы окажетесь в центре всеобщего внимания и получите то, о чем давно мечтали.

Рак

Представителям этого знака гороскоп на месяц подсказывает сразу организовать план на апрель. Очень важно не упустить момент и закрыть все неоконченные дела. Особое внимание стоит уделить финансами. Возьмите их под жесткий контроль и взвешивайте каждую покупку. Очень скоро деньги могут пригодиться вам для чего-то действительно важного.

Близнецы

У Близнецов уже распланирован весь месяц. Однако звезды советуют не взваливать на себя слишком много. Есть риск эмоционального выгорания, и тогда завершить свои дела вы просто не сможете. Не забывайте об отдыхе, любимом человеке и детях – они важнее, чем работа. Также у Близнецов в апреле 2020 года может появиться неожиданное хобби.

Лев

Если с работой и здоровьем у Львов все в порядке, то личная жизнь продолжает их беспокоить. Постарайтесь разобраться в своих чувствах и сделайте выбор в пользу одного человека – вам пора остепениться. Также подумайте о планах на дальнейшую жизнь. Возможно, вы давно задумывались о смене работы. Апрель – лучшее время для поиска новой должности.

Дева

Главное для Дев в апреле 2020 – это вера в себя. Окружающие будут сомневаться в ваших способностях и стараться подавать. Сопротивляйтесь изо всех сил – именно во второй месяц весны вы должны взять ситуацию в своих руки и отстаивать свою позицию. Во второй половине месяца вы получите неожиданное известие, которое круто перевернет вашу жизнь.

Весы

Весы во второй месяц весны будут разбираться со своими финансами. Пришло время расплатиться с кредитами и вернуть деньги, которые вы давали в долг. Продавайте старые вещи и подумайте, куда можно выгодно вложить средства. Именно в материальном плане вам будет сопутствовать удача, поэтому не упустите шанс. Также будьте внимательнее на дорогах.

Скорпион

Скорпионов ждет домашний месяц – никаких перемен и путешествий не планируется. Наслаждайтесь размеренной семейной жизнью и восстанавливайте свои силы. Вас могут ждать проблемы на работе или в личной жизни. Однако не стоит эмоционально на все реагировать – ваши чувства будут мешать вам принимать правильные решения.

Стрелец

Представителям этого знака в апреле предстоит запастись терпением. В первую половину месяца дела будут идти неважно. Финансовые трудности повлекут за собой проблемы в личной жизни. Но уже с середины апреля ситуация наладится. Не забывайте об отдыхе и здоровье – по возможности откажитесь от вредной еды и посетите врача для планового осмотра.

Козерог

Козерогам предстоит наслаждаться жизнью весь месяц. Возможно, вас ждет лучший месяц в 2020 году, поэтому настройтесь на позитив и будьте уверены в себе. Представителей этого знака ждет неожиданное знакомство, заслуженная прибыль и радостное известие: вероятно, вы узнаете о прибавлении в семействе.

Водолей

В размеренной жизни Водолеев произойдут изменения. Дело будет, как в повышенной эмоциональности, так и в новом знакомстве, которое способно круто перевернуть привычный порядок дел. Астрологи советуют отказаться от всех планов на апрель и действовать спонтанно – только так вы сможете добиться успеха.

Рыбы

Рыбам повезло. Весь апрель удача будут соблаговолить вам. Ваша задача – прислушиваться к интуиции и быстро принимать решения. Все внимание астрологи рекомендуют сосредоточить на личной жизнь, так как в материальном плане у вас и так все будет в полном порядке.

Таков гороскоп на апрель 2020 года. Ранее "Утро" публиковало подробный финансовый гороскоп на 2020 год.