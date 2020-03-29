Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года

Растущая Луна в Близнецах предвещает, что этот понедельник для некоторых пройдет тяжелее, чем обычно. Однако отчаиваться не стоит, в этот день усилятся коммуникативные навыки, а интуиция обострится, что позволит многим избежать неудач, если прислушиваться к себе, а не к окружающим.

Овен

Звезды говорят о том, что для Овнов настало время профессионального прогресса и улучшения материального благосостояния. Чтобы достичь новых высот, не стоит спешить с принятием решений на работе. К успеху приведет холодная голова и точный расчет.

Телец

Для представителей этого знака 30 марта стоит провести в одиночестве. Займитесь любимым хобби или сделайте генеральную уборку. Отвлекитесь от насущных проблем, тогда решение проблемы, над которой вы давно ломали голову, придет само. Тельцам важно не полагаться на мнение окружающих в этот день.

Близнецы

Близнецы 30.03.20 будут поглощены любовной драмой. Новый роман ничего хорошего не предвещает. Астрологи советуют свободным представителям не рассчитывать на долгие и прочные отношения, а вот тем, у кого есть вторая половинка, стоит задуматься, делают ли эти отношения вас счастливыми. Если нет, сейчас самый подходящий день, чтобы перевернуть эту главу в вашей жизни.

Рак

Представители этого знака Зодиака в этот день могут стать жертвой обмана. Ракам нужно быть бдительными. Вас хотят использовать окружающие люди. Не доверяйте тем, кого мало знаете, и не соглашайтесь ни на какие авантюры. Есть риск лишиться крупной суммы денег.

Лев

Астрологи рекомендуют Львам заняться спортом. В условиях карантина из-за коронавируса отказываться от физической нагрузки 30 марта не нужно. Ваше здоровье сейчас уязвимо, поэтому легкая зарядка или йога поможет почувствовать себя лучше и защитит от недугов.

Дева

Дев ждет эмоциональный день. Не переживайте понапрасну, все проблемы удастся решить. Поговорите по душам с близкими. Так, вы покажете любимым, что вы про них не забываете, а, заодно, улучшите свое душевное состояние.

Весы

Представителям этого знака астрологи советуют не совершать крупные покупки. Приобретенные 30.03.2020 вещи быстро испортятся или сломаются. Поберегите деньги, скоро настанет время, когда вы сможете купить необходимый вам товар куда более выгодно.

Скорпион

Для Скорпионов 30 марта станет благоприятным днем. Представителям этого знака повезет в любом деле. Сосредоточитесь на том, что для вас сейчас особенно важно. Если это работа, не забудьте напомнить начальнику о ваших успехах за последнее время. Если на первом плане сейчас у вас любовные отношения, то самое время высказать все свои обиды и претензии, вторая половинка вас поймет и изменится.

Стрелец

У представителей этого знака Зодиака в этот день будет все буквально валиться из рук. У вас будет снижена энергия. Не отчаивайтесь, если есть возможность, переложите часть забот на коллег или домочадцев. Так вы сможете избежать ненужных проблем и найдете время, чтобы восстановить силы.

Козерог

Звезды говорят о том, что сейчас Козерогам стоит затаиться. Опасно 30 марта заключать договора и подписывать важные документы, есть вероятность допустить ошибку, которую потом будет сложно исправить. Перенесите все переговоры на другой день, уже в апреле удача повернется к вам лицом.

Водолей

Представителям этого знака приготовил сюрприз. Водолеев ждут приятные новости от родственников. Возможно повышение по работе. Не исключено, что ваша вторая половинка неожиданно вас удивит. Главное в этот день – не забыть показать, как вам дороги и важны те, кто вас обрадует.

Рыбы

Рыбам стоит избегать 30.03.20 любых споров и конфликтов, вы проиграете и еще нескоро сможете наладить отношения с теми, с кем поссоритесь. Астрологи советуют держать свои эмоции под контролем и не повышать голос на окружающих.

Таков подробный гороскоп для всех знаков на 30 марта 2020 года. Ранее "Утро" делилось астрологическим прогнозом на апрель.