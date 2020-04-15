Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака на день

В четверг 16 апреля Луна будет находиться в знаке Водолея. День для многих знаков окажется противоречивым: с одной стороны, могут появиться завистники и даже преследователи, а с другой – 16.04.20 отлично подойдет для творчества и новых увлечений.

Овен

Сегодня Овны будут полны энергии и решимости, а их поступки высоко оценят окружающие. 16 апреля 2020 года – подходящий день для благотворительности или помощи близким, говорят звезды.

Телец

Благоприятным днем дня решения рабочих вопросов 16.4.20 окажется для Тельцов. Представители этого знака с легкостью справятся со всеми поставленными задачами и проявят себя как активные и эффективные сотрудники.

Близнецы

Близнецы в четверг будут открыты всему новому. Начните изучение другого языка, расширяйте свой кругозор или займитесь делом, о котором давно мечтали, – все это принесет свои плоды в будущем.

Рак

Любовный гороскоп на апрель для Раков гласит: 16.04.2020 – идеальный день, чтобы провести его наедине со своим партнером. Это вернет в ваши отношения романтику и укрепит духовную связь.

Лев

Вернуть интерес к жизни и открыть для себя новые возможности Львам поможет встреча с человеком, совершенно не похожим ни на кого из прежнего окружения. Астрологи советуют представителям этого знака быть внимательнее, чтобы не упустить возможность перемен.

Дева

Девам в этот день нужно дать волю воображению и наконец разобраться в своих желаниях, гласит прогноз на апрель. Возможно, стоит сменить работу или открыть свое дело.

Весы

Представителям этого знака астрологи советуют открыться новым знакомствам. Жажда приключений и любовь к жизни Весов 16 апреля обязательно привлекут представителей противоположного пола.

Скорпион

Ваши близкие сейчас переживают непростой период и им как никогда нужна забота и поддержка. Апрельский четверг Скорпионам звезды советуют провести в кругу семьи или компании близкого человека.

Стрелец

Стрельцы 16 апреля отличаться особой продуктивностью, сегодня представителям этого знака будет под силу буквально все. Направьте энергию в нужное русло – это поможет добиться невероятных результатов.

Козерог

Козероги смогут значительно увеличить свой доход 16.04.20 благодаря особому новаторскому подхожу. Не бойтесь озвучивать свои идеи – их обязательно оценят, говорят звезды.

Водолей

Стремление и решительность помогут Водолеям достичь заветной цели. Прилив энергии поможет представителям этого знака выполнить вдвое больше работы за небольшой отрезок времени, обещают астрологи.

Рыбы

Рыбам пока никому не стоит раскрывать свои секреты – будь это тайный роман или задумка нового проекта. Уделите этот день себе и составьте план на будущее.

Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на апрель 2020 года.

