Гороскоп на 17 апреля: все тайное станет явным
17 апреля 2020 года убывающая Луна будет находиться в знаке Водолея. Активность и энергия некоторых знаков в этот день будет постепенно снижаться, поэтому астрологи рекомендуют завершить все начатые дела, чтобы приступить к новому этапу.
Овен
Овны 17.4.20 будут подвержены сомнениям в своих идеях. Звезды советуют вспомнить представителям этого знака, что они добились успеха именно благодаря своей уверенности, к которой сейчас еще прибавился и необходимый опыт.
Телец
Тельцам придется приложить максимум усилий для достижения своей цели. Прогресс потребует от вас упорства и настойчивости – не сдавайтесь.
Близнецы
Представители этого знака почувствуют усталость и желание сделать паузу. Не стоит испытывать чувство вины, гласит точный прогноз на апрель для Близнецов, перерыв пойдет вам лишь на пользу.
Рак
Ракам придется тщательно проанализировать, почему одна и та же ситуация происходит с ними снова и снова. 17.04.2020 с проблемным сценарием наконец удастся разобраться.
Лев
Даже самое неудачное стечение обстоятельств обернется сегодня в пользу Львов, гласит подробный гороскоп на апрель. В пятницу представители этого знака смогут увидеть результаты своих прошлых трудов.
Дева
Девам звезды обещают встречу, которая изменит их судьбу. Совсем скоро в жизни представителей этого знака появится человек, который вдохновит на неожиданные проекты и откроет новые возможности.
Весы
Весам 17 апреля 2020 года придется принимать важное решение, и лучше для этого обратиться за помощью со стороны, гласит прогноз на месяц. Однако астрологи советуют по возможности отложить решение всех вопросов – сейчас не самое подходящее время.
Скорпион
Пришло время воспользоваться своей проницательностью и увидеть то, что давно было от вас скрыто, говорят Скорпионам звезды. Гороскоп на месяц гласит: 17.04.20 представители этого знака смогут заполучить невероятно важную для них информацию.
Стрелец
Учитесь контролировать ситуацию и влиять на людей. В пятницу 17 апреля Стрельцам придется отказаться от привычной осторожности и с уверенностью принимать решения.
Козерог
Интуиция Козерогов в этот день поможет им разгадать скрытые мотивы чужих поступков. Звезды предупреждают: возможно вы будете разочарованы в ком-то из тех, кого считали близким другом, но в будущем это даст вам огромный толчок для развития.
Водолей
Все тайное становится явным – для этого нужно лишь время. Водолеям в этот день удастся помочь правде открыться быстрее, причем без лишних конфликтов и стресса.
Рыбы
Терпение Рыб 17 апреля 2020 года может внезапно закончиться и тогда представители этого знака начнут торопить события. Однако инициатива пойдет лишь на пользу – Рыбы получат желаемое совсем скоро.
Таков точный прогноз на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на апрель 2020 года.
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