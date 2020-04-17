Подробный астрологический прогноз на 18 апреля 2020 года для всех знаков зодиака

В субботу, 18 апреля, убывающая Луна будет находиться в знаке Рыб. День стоит посвятить активному отдыху или творчеству. А вот от серьезных дел, которые требуют большой концентрации, лучше отказаться: верх возьмет воображение, и сосредоточиться на чем-то важном будет крайне сложно.

Овен

Овнам 18.04.2020 придется проявить особую ответственность – представители этого знака рискую опоздать на важную встречу. Постарайтесь не подвести близкого человека, гласит подробный прогноз.

Телец

В личной жизни Тельцов начнут происходить события, которые заставят выйти из зоны комфорта и пересмотреть свои взгляды. Проявите гибкость и понимание, советуют астрологи.

Близнецы

Близнецам 18 апреля 2020 г. будет сложно поддерживать хорошие отношения с близкими. Из-за требовательности и нетерпимости представителям этого знака грозят семейные ссоры в субботу.

Рак

День принесет Ракам интересные предложения по работе – не упустите их. Точный гороскоп на 18 апреля гласит: представители этого знака смогут разрешить сложную проблему и продвинуться по карьерной лестнице.



Лев

Львам в апрельскую субботу грозят проблемы со здоровьем. Особенно уязвимыми будут желудок и печень. Следить за своим питанием нужно даже на самоизоляции, напоминают астрологи.

Дева

Девам придется искать баланс между желанием развлечься и нависшими обязательствами. Главное 18 апреля – не впадать в крайности и уделить внимание всем сферам.

Весы

Любовный гороскоп на 18.04.2020 для Весов гласит: попробуйте познакомиться ближе с одним из ваших коллег. Это укрепит не только ваши профессиональные отношения, но и может стать началом бурного романа.

Скорпион

Скорпионы в субботу будут полны сил и энергии. Самочувствие представителей этого знака улучшится: долго мучившие болезни уйдут, и появится душевное равновесие.

Стрелец

Даже в самое непростое время вы можете рассчитывать на своих друзей – они всегда окажут вам поддержку. Звезды рекомендуют Стрельцам быть менее закрытыми и решиться на разговор со своими близкими.

Козерог

Денежный гороскоп гласит: Козерогам придется задуматься об экономии. 18 апреля появится риск лишиться всего, что вы заработали упорным трудом.

Водолей

Семейные проблемы подстерегают Водолеев в субботу. В этот день придется справляться с непредвиденными обстоятельствами. Однако звезды обещают, что все пройдет гладко.

Рыбы

Рыбы 18.04.2020 почувствуют сильную усталость. Астрологи рекомендуют больше отдыхать, заниматься спортом и, по возможности, бывать на свежем воздухе.

Таков точный гороскоп на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный прогноз на апрель.