Гороскоп на 18 апреля: четыре знака добьются успеха
В субботу, 18 апреля, убывающая Луна будет находиться в знаке Рыб. День стоит посвятить активному отдыху или творчеству. А вот от серьезных дел, которые требуют большой концентрации, лучше отказаться: верх возьмет воображение, и сосредоточиться на чем-то важном будет крайне сложно.
Овен
Овнам 18.04.2020 придется проявить особую ответственность – представители этого знака рискую опоздать на важную встречу. Постарайтесь не подвести близкого человека, гласит подробный прогноз.
Телец
В личной жизни Тельцов начнут происходить события, которые заставят выйти из зоны комфорта и пересмотреть свои взгляды. Проявите гибкость и понимание, советуют астрологи.
Близнецы
Близнецам 18 апреля 2020 г. будет сложно поддерживать хорошие отношения с близкими. Из-за требовательности и нетерпимости представителям этого знака грозят семейные ссоры в субботу.
Рак
День принесет Ракам интересные предложения по работе – не упустите их. Точный гороскоп на 18 апреля гласит: представители этого знака смогут разрешить сложную проблему и продвинуться по карьерной лестнице.
Лев
Львам в апрельскую субботу грозят проблемы со здоровьем. Особенно уязвимыми будут желудок и печень. Следить за своим питанием нужно даже на самоизоляции, напоминают астрологи.
Дева
Девам придется искать баланс между желанием развлечься и нависшими обязательствами. Главное 18 апреля – не впадать в крайности и уделить внимание всем сферам.
Весы
Любовный гороскоп на 18.04.2020 для Весов гласит: попробуйте познакомиться ближе с одним из ваших коллег. Это укрепит не только ваши профессиональные отношения, но и может стать началом бурного романа.
Скорпион
Скорпионы в субботу будут полны сил и энергии. Самочувствие представителей этого знака улучшится: долго мучившие болезни уйдут, и появится душевное равновесие.
Стрелец
Даже в самое непростое время вы можете рассчитывать на своих друзей – они всегда окажут вам поддержку. Звезды рекомендуют Стрельцам быть менее закрытыми и решиться на разговор со своими близкими.
Козерог
Денежный гороскоп гласит: Козерогам придется задуматься об экономии. 18 апреля появится риск лишиться всего, что вы заработали упорным трудом.
Водолей
Семейные проблемы подстерегают Водолеев в субботу. В этот день придется справляться с непредвиденными обстоятельствами. Однако звезды обещают, что все пройдет гладко.
Рыбы
Рыбы 18.04.2020 почувствуют сильную усталость. Астрологи рекомендуют больше отдыхать, заниматься спортом и, по возможности, бывать на свежем воздухе.
Таков точный гороскоп на день для всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный прогноз на апрель.
СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой
Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса
Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Французы определили температуру гибели коронавируса
- СМИ: Белоруссия обманула ВОЗ о ситуации с коронавирусом
- Посол КНР: вирус COVID-19 завезли в Ухань
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
Здоровье
- Повысят иммунитет: привычные продукты защитят от вирусов
- От боли в коленях и пояснице: простая гимнастика укрепит суставы
- Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик