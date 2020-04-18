Подробный астрологический прогноз для всех знаков на 19 апреля

В воскресенье будут 14-е лунные сутки, а спутник Земли окажется в знаке Весов, а, значит, пришло время закончить все запланированные дела и отдохнуть после тяжелого периода. Как провести время с пользой, расскажет гороскоп дня от "Утро.ру".

Овен

Представителям этого знака Зодиака не стоит лениться 19 апреля. Это день может открыть в вас второе дыхание для дел, которые вы все время откладываете. Астрологи советуют не упустить возможность и заняться чем-то полезным, чтобы карантин не прошел зря.

Телец

Тельцов ждет благоприятный день. Возможны радостные новости и подарки от любимых. Представители этого знака, как говорят звезды, находятся перед началом нового этапа в своей жизни, не бойтесь изменений, все они – к лучшему.

Близнецы

Представители этого знака 19.04.20 не смогут думать ни очень, кроме любви. Сейчас у вас исключительно романтическое настроение, поэтому не сидите сложа руки. Астрологи рекомендуют сделать шаг на пути к своему счастью.

Рак

К Ракам 19 апреля могут обратиться за помощью или попросить в долг неожиданные знакомые. Не отказывайте, если в ваших силах поддержать человека. Вы почувствуете себя лучше, а после этот жест вернется вам строицей.

Лев

Пасха для представителей этого знака пройдет в радости. Сейчас вы как никогда коммуникабельны. Воспользуйтесь благоприятным периодом: вам удастся произвести хорошее впечатление на противоположный пол или раскрыть свою душу второй половинке.

Дева

Девам стоит отвлечься от повседневных забот и заняться собой. 19.04.2020 подойдет для занятия спортом или другим видом физической активности. Не поленитесь хотя бы полчаса в день позаниматься, потом скажите себе "спасибо" – появятся силы и улучшится настроение.

Весы

Весам, согласно гороскопу, будет непросто 19 апреля. Планы представителей этого знака Зодиака с самого утра будут рушаться. Чтобы избежать этого, стоит после пробуждения 20 минут помедитировать и настроиться на успех. Уверенность в собственных силах поможет вам избежать неприятностей в воскресенье.

Скорпион

Скорпионам стоит задуматься о своем финансовом положении. Настало время, когда вы сможете увеличить свою зарплату или найти новый источник дохода. Как это сделать, подскажет интуиция.

Стрелец

Стрельцам 19.04 важно обратить внимание на окружающих. Стоит забыть былые обиды и помириться с тем, с кем вы давно не общались. Астрологи считают, что старые друзья нуждаются в вашем обществе.

Козерог

Представителям этого знака звезды сулят перемены. Однако изменить жизнь к лучшему не получится, если ничего не делать. Преодолевайте свои страхи и беритесь за то, о чем давно мечтали, но не рисковали сделать.

Водолей

Переломный момент настал и для Водолеев. 19 апреля вы то и дело будете замечать знаки судьбы. Не игнорируйте их. Астрологи рекомендуют довериться интуиции и начать действовать. Изменения могут коснуться любовной и профессиональной сферы.

Рыбы

Рыбам необходимо сохранить деньги. Представители этого знака рискуют 19.04.2020 быть обманутыми окружающими и мошенниками. Не доверяйте малознакомым людям и не тратьте большие суммы, иначе останетесь ни с чем.

Таков подробный гороскоп на день для всех знаков. Ранее "Утро.ру" делилось подробным прогнозом на апрель.