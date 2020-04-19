Гороскоп на 20 апреля: грядут большие перемены
Убывающая Луна 20 апреля будет находиться в знаке Скорпиона. Это значит, что пришло время для решения сложных задач. Удачным будет день для тех, у кого работа связана с умственной деятельностью. Можно смело браться на новые дела и менять свою жизнь.
Овен
У представителей этого знака есть возможность круто изменить свою жизнь. Если вы давно мечтали сменить сферу деятельности, то не упускайте свой шанс. Пробуйте себя в разных направлениях – так вы обязательно найдете свое предназначение.
Телец
Время, проведенное на самоизоляции, отразилось на личной жизни Тельцов. 20.04.2020 вы можете получить предложение руки и сердца или сделать его сами. Не исключено, что вы поймете, что отношения со второй половинкой больше не приносят вам радости.
Близнецы
Близнецам астрологи советуют свободное время посвятить своей внешности. Если вы давно мечтали сбросить лишний вес или сменить имидж, то пришло время сделать это. Старайтесь правильно питаться и подыщите тренировки в интернете – звезды помогут вам на пути к преображению.
Рак
Все внимание Раков 20 апреля будет сосредоточено на работе. Вы приблизились к повышению, но расслабляться еще рано. Нужно собрать все силы для последнего рывка. Проявите инициативу и будьте дипломатичны – это поможет вам получить желаемое.
Лев
Львам 20.04.2020 нужно сосредоточиться на своем внутреннем состоянии. Постарайтесь не нагружать себя работой и займитесь любимым делом. Внимательно отнеситесь к своему здоровью. Меньше переживайте и нервничайте из-за мелочей, это мешает вам сосредоточиться.
Дева
Девы в понедельник смогут осознать, чего им остро не хватает в жизни, и начать двигаться к поставленной цели. Астрологи рекомендуют не терять свой энтузиазм и поставить перед собой четкую задачу. Вечер лучше провести в компании второй половинки.
Весы
Апатию представителей этого знака 20 апреля мало что сможет победить. Однако Весам нельзя впадать в депрессию, так как звезды предсказывают им благоприятный период, готовиться к которому надо уже сейчас.
Скорпион
Скорпионам предстоит решать финансовые задачи. Возможно, в скором времени вы решите квартирный вопрос или сможете разбогатеть. Постарайтесь принимать взвешенные решения и советуйте прежде всего с самим собой.
Стрелец
Стрельцы 20.04.2020 узнают новость, которая круто изменит их жизнь. Возможно, всплывет факт из прошлого, меняющий отношения с близкими людьми. Старайтесь не поддаваться эмоциям и не ссорьтесь с любимыми, пока не разберетесь во всем наверняка.
Водолей
Водолеи будут энергичны и веселы. Изменений вы не ждете, так как начали наслаждаться своей жизнью на 100%. Старайтесь не терять отличное настроение и не тратьте деньги на мелочи – скоро вам может потребоваться крупная сумма на большую покупку.
Рыбы
Для Рыб грядет время перемен во всех сферах. Не волнуйтесь, все они будут к лучшему. Новый этап вашей жизни начнется 20 апреля – так предсказывает гороскоп. От вас потребуется только одно – смело принимайте все, что дает судьба.
Таков гороскоп на 20 апреля 2020 года. Ранее "Утро" публиковало восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков.
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