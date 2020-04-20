Подробный прогноз от астрологов на 21.04.2020 подскажет, как грамотно распорядиться деньгами и не потерять прибыль в условиях кризиса

Луна 21 апреля будет находиться в знаке Скорпиона. Значит, время для финансовых операций будет успешное. Однако разбогатеть смогут не все – только трех знаков ждет успех в материальных делах.

Овен

Овнам звезды рекомендуют затянуть пояса потуже. Пока астрологи не обещают вам несметных богатств. Самое главное для вас сейчас – сохранить накопленное, не брать деньги в долг и жить по средствам. Умерьте свои желания до лучших времен.

Телец

Финансовое положение Тельцов 21 апреля будет устойчивым, однако жить на широкую ногу не получится. Близкие обратятся к вам за помощью. Взвесьте все за и против. Поставьте прежде всего интересы своей семьи, а потом распоряжайтесь заработанным. Не бойтесь говорить "нет".

Близнецы

Близнецам переживать из финансов не придется. Скорее всего, все денежные вопросы возьмет на себя ваша вторая половинка. Ваша задача – поблагодарить близкого за помощь, взять на себя часть домашних обязанностей и окружить возлюбленную или возлюбленного заботой.

Рак

Представители этого знака могут радоваться. Судьба 21.04.2020 подкинет вам неожиданный подарок. Вы получите выплату, которую давно ждали, вам вернут старый долг или вы найдете способ заработать в сложившейся ситуации. Действуйте!

Лев

Представителей этого знака 21 апреля деньги будут волновать меньше всего. В финансах у вас все спокойно, но проблемы могут появиться в личной жизни и с самочувствием. Отодвиньте работу и мысли и прибыли на второй план.

Дева

Финансовые проблемы Дев во вторник не закончатся. Все операции с документами, недвижимостью и продажей ценных вещей лучше отложить до конца недели. Сосредоточьтесь на поиске альтернативного места работы.

Весы

Представители этого знака финансово пострадали из-за коронавируса. Однако 21.04.2020 есть шанс все исправить – соберитесь с силами и приступите к поиску новой работы. Также сейчас наступил момент, чтобы развивать в себе все ваши скрытые таланты.

Скорпион

Представителям этого знака не приходится надеется на помощь близких – сегодня все зависит только от вас. Вспомните, чем давно хотели заняться, задумайтесь о продаже ненужных вещей и погрузитесь в работу с головой. Так уже к маю у вас появятся лишние деньги.

Стрелец

Стрельцам повезет – 21 апреля вы сможете разбогатеть. Возможно, получите наследство от дальнего родственника или найдете крупную сумму на улице. На работе все также будет прекрасно. Астрологи не ограничивают вас в покупках.

Козерог

Для Козерогов все складывается как нельзя лучше. Вы хорошо работали в трудное время, поэтому сейчас получите повышение или премию. Однако расслабляться не стоит. Соберитесь и приготовьтесь к тому, что работать придется много.

Водолей

Главное для Водолеев 21 апреля – сохранить свои деньги. Не переходите по сомнительным ссылкам, внимательнее отнеситесь к покупкам в интернете и не носите с собой крупную сумму – есть риск потерять накопленное.

Рыбы

Рыбам готовиться к трудностям не придется – вы давно сделали запас на черный день, поэтому легко справляетесь в условиях кризиса. Старайтесь меньше говорить о своем материальном положении и не пускайте домой приятелей, в которых сомневаетесь.

Таков гороскоп на 21 апреля 2020 года. Ранее "Утро.ру" публиковало славянский гороскоп на 2020 год.