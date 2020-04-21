Подробный прогноз от астрологов на 22.04.2020 подскажет, как наладить свою личную жизнь

Луна 22 апреля будет находиться в знаке Овна. Это означает, что дела, связанные с финансами и недвижимостью лучше на время отложить. На первый план выйдут любовные отношения, в которых повезет далеко не всем.

Овны

Личная жизнь Овнов, наконец, наладилась. В среду вас ждет романтический вечер с любимым человеком. Старайтесь не торопить партнера и проявите всю свою нежность и заботу – это заметно улучшит ваши отношения.

Телец

Личная жизнь Тельцов 22 апреля в опасности. Отложите работу и общение с друзьями на потом – сейчас вы нужны своей второй половинке. Возможно, в жизни вашего партнера появился кто-то еще, поэтому вам стоит разобраться в отношениях и сделать все, чтобы сохранить брак.

Близнецы

Отношения Близнецов в полном порядке. Вам остается наслаждаться гармонией в семьей. Однако астрологи советуют 22.04. не погружаться целиком во вторую половинку, старайтесь проводить время наедине с собой и найти для себя увлекательное хобби.

Рак

Представителям этого знака в любви уже долгое время не везет. Старайтесь не расстраиваться и думать о будущем. Впереди вас ждет интересное знакомство, которое круто изменит вашу жизнь. Не время впадать в депрессию, попытайтесь пока заниматься другими делами.

Лев

В личной жизнь Львов все неспокойно. Взаимоотношения с другими людьми даются вам нелегко, так как вы сами не знаете, чего хотите от любви. Постарайтесь собраться с мыслями и твердо решите, какой партнер вам нужен и какие отношения вам подходят.

Дева

Одиноким Девам 22.04.2020 астрологи советуют попытать счастье в интернете. Возможно, в период карантина вы найдете суженого или суженую на сайте знакомств или возобновите общение с прежним партнером в социальных сетях.

Весы

Весам гороскоп на день обещает, что в жизни произойдут большие перемены. Скорее всего, вы решитесь на серьезный шаг. Во вторник вам нужно довериться своим чувствам и полностью отключить мозг – только так вы примите правильное решение.

Скорпион

Скорпионам везет – 22.04.2020 вы окажитесь в центре внимания у противоположного пола. Вторая половинка, прежние возлюбленные, новые знакомые – все захотят вашего общества. Что с этим делать – решать только вам. Однако помните, что любое решение влечет за собой последствия.

Стрелец

Стрельцам выпадет шанс насладиться одиночеством. В вашей личной жизни все в порядке, однако отношения начали вам надоедать. Попробуйте провести 22 апреля без близкого человека, чтобы понять, как вы в нем нуждаетесь или, наоборот, легко обходитесь без него.

Козерог

Козерогам не стоит 22.04.20 рассчитывать на внимание со стороны супруга или супруги. В среду любимый человек будет к вам холоден. Постарайтесь не устраивать скандал, а дайте партнеру время заскучать по вам. В этом время вы можете расслабиться в одиночестве.

Водолей

Удача повернулась к Водолеям. Ждите романтический сюрприз от друга или подруги или устраивайте его сами. Сегодня вас точно ждет приятная новость или неожиданное предложение, наслаждайтесь любовными успехами.

Рыбы

Личная жизнь Рыб – гармонична и спокойна. Продолжайте делать все так, как делали – это делает счастливым вас и партнера. Главное для вас 22 апреля – не поддаваться панике и сохранять спокойствие в непростой период.

Таков гороскоп на 22 апреля 2020 года. Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.