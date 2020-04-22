Гороскоп на 23 апреля: успех придет только к трем знакам
Луна 23 апреля будет находиться в знаке Стрельца. Это значит, что пришло время для решения вопросов, связанных с бумагами, совершением сделок и покупок. Однако успех в четверг придет только к избранным.
Овен
Пока удача находится не на вашей стороне. Финансовые вопросы вам рекомендуется отложить до лучших времен. Сейчас важно сосредоточиться на личной жизни и семейных делах.
Телец
Представителей этого знака 23 апреля ждет черная полоса. Звезды испытывают вас, постарайтесь собраться с силами и не сдаваться не при каких обстоятельствах.
Близнецы
Гороскоп на день для Близнецов советует им по возможности оставаться дома и держаться подальше от людей. Ваш организм в четверг будет особенно уязвим. Звезды советуют поддержать его: откажитесь от вредной еды и не нервничайте.
Рак
Представители этого знака настоящие везунчики. 23.04.2020 фортуна на вашей стороне. Неожиданно решится сложный финансовый вопрос, в личной жизни все будет спокойно, а также есть шанс получить ценный подарок.
Лев
Львам можно только позавидовать. В начале недели у вас был не лучший период, но 23 апреля ситуация коренным образом изменится. Старайтесь прислушиваться к своей интуиции и смело принимайте решения.
Дева
Представителям этого знака астрологи советуют начать экономить. Крупные покупки стоит отложить, также не носите с собой большие суммы денег – есть риск потерять заработанное. Все силы сейчас вам надо бросить на работу.
Весы
Успех ждет Весов в четверг. Прежде всего, вы добьетесь желаемого в сфере финансов. Возможно, заключите выгодную сделку или купите что-то, о чем давно мечтали. Звезды советуют вам 23.04.2020 не забывать о близких.
Скорпион
Представители этого знака в опасности. Астрологи советуют быть осторожнее на улицах и дома, особенно при использовании бытовой техники. Ценные вещи с собой лучше не носить, а от новых знакомств отказаться.
Стрелец
Стрельцам придется весь день решать проблемы других людей. На работе 23.04.20 без вас не будут справляться, а близкие никак не смогут обойтись без вашей помощи. Забудьте на время о себе и посвятите себя окружающим – они найдут способ вас отблагодарить.
Козерог
У Козерогов начнутся трудности в личной жизни. Наладить отношения со второй половинкой поможет откровенный разговор и шаги на встречу друг к другу. Постарайтесь обойтись без скандалов и проявите нежность к партнеру.
Водолей
Водолеев 24 апреля ждет обычный день без происшествий. Используйте это время, чтобы восстановить силы и заняться любимым делом. Очень скоро об отдыхе придется забыть.
Рыбы
Рыбам астрологи советуют отложить все операции, связанные с деньгами. Покупки и работу могут подождать, все силы нужно бросить на восстановление отношений в семье. Близкие нуждаются в вашей заботе.
Таков гороскоп на 23.04.2020. Ранее "Утро" публиковало восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака.
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