Гороскоп на 24 апреля: пришло время для удовольствий
В пятницу Луна будет находиться в знаке Козерога. Это значит, что в денежных вопросах могут возникнуть проблемы. Астрологи предлагают сосредоточиться на сферах, не связанных с работой.
Овен
Гороскоп на день для Овнов советуют им все время провести с любимым человеком. Сейчас ваши отношения со второй половинкой улучшаются, но не стоит сбавлять обороты. Постарайтесь быть добрее и терпимее к любимому человеку, а также не давите с принятием решений.
Телец
Тельцам 24.04.2020 астрологи рекомендуют отказаться от любых прогулок и встреч с друзьями. Лучше всего – посвятить время обустройству дома. Завершите старый ремонт или обновить что-нибудь в интерьере. Дома вам предстоит находиться еще не одну неделю.
Близнецы
Представителям этого знака на самоизоляции очень не хватает общения. Созвонитесь с родственниками, поговорите с друзьями по видеосвязи или напишите старым приятелям в социальных сетях. Общение поможет вам отвлечься от всех переживаний.
Рак
Раки 24 апреля смогут сполна насладиться одиночеством. Никто не будет доставать вас рабочими задачами, домашние дадут время прийти в себя. Сделайте то, что давно мечтали, и побудьте немного эгоистами. Пусть сегодня исполняются ваши желания.
Лев
Представителям этого знака 24.04.2020 стоит посвятить себя творчеству. Приготовьте новое блюдо или вернитесь к старому хобби. Приятное занятие поможет вам избавиться от плохих мыслей и даст время подумать о планах на будущее.
Дева
Девам в пятницу стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Откажитесь от употребления алкоголя и покупной еды. Попробуйте избавиться от вредных привычек и включить в распорядок дня физические нагрузки – сделать это в пятницу будет легче с помощью звезд.
Весы
Весам в пятницу предстоит много работать. Приготовьтесь к необоснованной критике и ссорах с коллегами. Ваши страдания будет не напрасными – вы получите заслуженное вознаграждение. Вечер 24 апреля астрологи советуют провести в компании друзей.
Скорпион
Скорпионам расслабиться после тяжелой недели не удастся. Приготовьтесь к нескольким испытаниям, которые вы легко преодолеете, если будете доверять интуиции. Хорошо отдохнуть и как следует развлечься представителям этого знака удастся в выходные.
Стрелец
Представители этого знака 24 апреля смогут наладить свою личную жизнь. Проявите инициативу и начните действовать – сегодня удача на вашей стороне. Семейным Стрельцам также не стоит расслабляться – удивите вторую половинку сюрпризом.
Козерог
Плохое настроение Козерогов способно испортить им всю пятницу. Астрологи рекомендуют представителям это знака держать эмоции под контролем, чтобы не портить день себе и окружающим из-за надуманных проблем.
Водолей
Водолеям 24.04.2020 лучше заняться собой. Разберите шкафы с одеждой, примите ванну или посвятите время косметическим процедурам. Ваше тело нуждается в заботе и отдыхе. Постарайтесь вечером не думать о работе.
Рыбы
Рыбам в пятницу развлечься не удастся. Если вся неделя у вас была спокойной, то сейчас придется разом решать множество проблем, как на работе, так и дома. Соберитесь с силами и приступайте к делу – у вас все получится с помощью звезд.
Таков гороскоп на день. Ранее "Утро.ру" публиковало восточный гороскоп на 2020 год для всех знаков.
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